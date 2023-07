Talleres de Córdoba prepara cambios para jugar contra River

Si bien el DT se maneja con total hermetismo y no da pistas sobre el equipo, desde que arribó a la T ha apostado por alinear formaciones mixtas entre titulares y suplentes cada vez que le tocó jugar por Copa Argentina, incluso en la final contra Patronato del año pasado.

En ese sentido, una de las variantes más importantes que realizaría es en el arco, desplazando al banco de suplentes al capitán Guido Herrera para darle lugar a Alan Aguerre. También podría tener una nueva chance Julio Buffarini en la banda derecha de la defensa, así como en la ofensiva cuenta con chances Francisco Pizzini, quien tuvo poca participación en el equipo en el último mes.

De todos modos, la base del equipo sí sería la titular, ya que al no disputar copas internacionales y habiendo quedado sin chances de pelear por la Liga Profesional, la Copa Argentina pasa a ser el objetivo a corto plazo más importante. Otro condimento es el rival, el campeón del torneo local.

Por el momento, no hubo indicios de cuál sería la formación inicial del 'albiazul' y habrá que esperar hasta las horas previas del partido para tener confirmación. El que no llegaría para ser tenido en cuenta es el goleador Michael Santos, quien sufrió una lesión en su tobillo derecho hace 10 días y aún no se sumó a entrenar con normalidad junto con el resto de sus compañeros.

michael santos.avif Michael Santos, goleador de Talleres de Córdoba, sería baja ante River.

Así, el delantero sería Nahuel Bustos, futbolista por el cual Talleres hará un importante desembolso de dinero para volver a comprarle el pase al City Group, grupo empresario -dueño de clubes como Manchester City- que hace un par de años le compró su ficha justamente a la T. Los demás futbolistas estarán disponibles para poder ser elegidos por Gandolfi.

"Es un gran equipo, un rival durísimo que tiene mucha jerarquía y por algo está con los puntos que nos sacó: porque ha hecho las cosas mejor que nosotros y el resto de los rivales. Pero es imposible que este grupo se caiga", dijo Guido Herrera el pasado viernes, antes de que River se consagre. Talleres buscará al menos el premio consuelo y eliminar al Millonario para pasar de ronda.

Por su parte, en Córdoba los hinchas de la 'T' compran a buen ritmo las entradas para asistir al juego en el estadio mendocino, y se espera una masiva concurrencia para acompañar al equipo.