Tata Martino le abrió las puertas de Inter Miami a Enzo Pérez y Armani

En ese sentido, quien les abrió la puerta del club fue ni más ni menos que Gerardo Martino. "Hacer una apreciación sobre el gusto, tanto de Franco (Armani) como por Enzo (Pérez), está de más. Son jugadores de una extensa trayectoria, en altísimo nivel, no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables”, dijo.

Pese a dejar en claro que le encantaría contar con ellos, el Tata le bajó los humos a la ola de rumores del mercado de pases. “El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires… En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice", deslizó.

En la misma línea, el entrenador rosarino explicó que "el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero" porque "en este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”.

f848x477-1442748_1500551_5843.webp Gerardo Martino, DT de Inter Miami.

Armani, de 36 años, tiene contrato hasta diciembre de 2024 en River, y aunque su idea sería cumplir su contrato y luego volver a Atlético Nacional de Medellín para terminar su carrera y radicarse en Colombia, un llamado del equipo de Lionel Messi podría alterar los planes. De hecho, el arquero quizás se vaya del Millonario a fin de este año.

Su representante Martín Aráoz fue quien hace algunos días dejó entrever la posibilidad de que el campeón del mundo se transferido, y puntualizó en la chance de las Garzas. "No puedo decirte que no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, está enfocado en lo que tiene ahora", había declarado antes de que el Millo quede eliminado de la Copa Libertadores.

Mientras que Enzo Pérez, de 37 años, finaliza en diciembre de este año su vínculo en River y todo indica que no seguirá más allá de este año. Al igual que Armani, el mendocino tendría en mente cumplir con su palabra y una vez finalizada su estadía en Núñez regresar a Deportivo Maipú. Pero está claro que sería seductora una escala previa en Miami.

El Inter Miami de Messi va por las semifinales de la Leagues Cup

Las Garzas enfrentarán a Charlotte FC este viernes desde las 21.30 (hora argentina) en el DRV PNK Stadium, por los cuartos de final de la Leagues Cup. Tanto Lionel Messi como Sergio Busquets y Jordi Alba serán titulares, no así Facundo Farías, y habrá que ver si Benjamín Cremaschi y Tomás Avilés entran en el 11 inicial.