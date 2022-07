Tevez: "Estaba confiado porque venimos trabajando muy bien"

"Estaba confiado porque venimos trabajando muy bien, muy duro. Creo que los jugadores se están convenciendo de que pueden hacer algo lindo. Estamos armando una base sólida y eso es lo más importante. Quiero felicitar a mis jugadores porque este triunfo es de ellos", fueron las primeras palabras del entrenador de Rosario Central ante la prensa.

Embed #TNTFútbol | Carlos Tevez tras el triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell's



️ "Somos un equipo plasmático y vamos creciendo"

️"Estoy convencido del trabajo que estamos haciendo"

️"Vengo a mejorar al equipo y se está viendo" pic.twitter.com/yFlmwxCKiT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 21, 2022

"Vamos por el buen camino. Cada vez entendemos cómo queremos jugar, se está haciendo un equipo muy plasmático. Podemos jugar con cinco atrás, tres en el medio. Y enseguida podemos cambiar a plan B. Vamos creciendo muchísimo, y eso se notó", continuó en ese sentido el Apache.

En cuanto a los cambios del equipo, valoró que "El equipo viene creciendo y es totalmente diferente. Ya se palpa de antes de los partidos, que hay otra cara, los muchachos tienen otro físico. Físicamente están levantando y estamos armando una base para después pelear cosas importantes".

En un momento dado, continuando con la tendencia que se plantó desde el primer momento con respecto a su título de DT, le preguntaron si con este triunfo se recibió, a lo que contestó: "Me recibí de técnico cuando agarré Central, que es algo hermoso. Es por lo de hoy que agarré este equipo y creo que no me equivoqué. Por la gente, por la pasión. La satisfacción que tengo es muy grande".

Por último, dijo que tienen que "seguir creciendo y que esto sea un envión para lo que viene", después de ganar en el Gigante de Arroyito con un gol de cabeza de Alejo Veliz.