Tevez se reunió con Riquelme y ya está lista la renovación

Ante el hermetismo que mantienen Riquelme y compañía sobre el futuro de Boca y los refuerzos, fue el Patrón Jorge Bermúdez, integrante del consejo de fútbol del club de la Ribera, quien horas antes dio algunos detalles de los nombres que fueron apareciendo y, en su cuenta de Twitter, se refirió a la falta de información y aseguró que “a los únicos que les tenemos que responder son a los hinchas y a los socios”.

“A los únicos que tenemos que responder con nuestros actos y decisiones son a los socios e hinchas de @Bocajrsoficial. Esta dirigencia en todos los campos será respetuosa de comunicar lo necesario en el momento que lo estime conveniente y eso no debería incomodar a nadie”, escribió ayer el exdefensor, que ahora tiene voz y voto en la toma de decisiones y salió a hablar ante el silencio de Riquelme. Las palabras del Patrón hacen alusión a la falta de información que existe en torno al nombramiento oficial del nuevo entrenador, que será Miguel Angel Russo, y a las negociaciones que se llevan adelante con aquellos futbolistas que podrían llegar para reforzar el plantel.

ADEMÁS:

Miguel Ángel Russo llegó a un acuerdo con la nueva dirigencia Boca

Bermúdez tocó el tema incorporaciones y no esquivó a ninguna requisitoria cuando se lo consultó por aquellos nombres que andan dando vuelta en el radar, como el del volante central peruano Renato Tapia, quien actualmente milita en el Feyenoord de Holanda: “Tapia es un gran jugador, tiene un gran nivel y le puede dar mucho al fútbol de Boca. Sabemos que tiene contrato y que últimamente no está teniendo continuidad. Está en órbita pero no hay nada definido”.

A su vez, en declaraciones a ESPN, también hizo hincapié en el delantero Paolo Guerrero: “Hay que ser cautos, pero el interés siempre estuvo. El tema económico es delicado. Nos encanta, es un jugador importante y quisiéramos contar con él, pero no es una operación fácil”.

Además, explicó las dificultades que existen para arreglar un contrato en dólares: “No es fácil. No es imposible pero sí es difícil. La única manera sería que las pretensiones del futbolista no sean altas”.

En cuanto al tema DT, son muchas las versiones que corren del por qué todavía no se hizo oficial la llegada de Russo. Unas mencionan que se espera que se venza el 31 de este mes el contrato de Gustavo Alfaro y otras dicen que no quieren que el técnico sea asediado por los medios y llegue tranquilo a la pretemporada que arrancará el 3 de enero con estudios médicos en Casa Amarilla.

Por su parte, Riquelme estuvo durante la mañana y la tarde en el centro de entrenamientos de Ezeiza junto a Marcelo Delgado, Sebastián Battaglia (próximo entrenador de la Reserva) y Raúl Cascini para charlar con los empleados de ese lugar y dejar todo listo para que el plantel comience allí su pretemporada.