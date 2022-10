Tigre venció a Newell's y tiene un pie en la Sudamericana

Embed

Los dos venían en alza, y ambos tenían -y tienen- objetivos internacionales. Por eso, había promesa de partidazo entre dos equipos que querían y necesitaban para sus aspiraciones coperas. La goleada en Santiago del Estero y la localía ubicaron a Newell's en una posición de extrema confianza, pero Tigre hace varios partidos que no pierde. El diferencial estuvo arriba.

Porque Mateo Retegui, el goleador del torneo, la metió dos veces. Y Juan Manuel García, que falló un penal sobre el final del partido, no pudo. En realidad nadie en la Lepra pudo meterla, porque se encontraron con un Gonzalo Marinelli imbatible. Así, con dos tantos en el primer tiempo, primero de penal y luego con una buena jugada colectiva, el Matador pareció liquidar el trámite en apenas 45' minutos.

Pero así como con mérito propio se inventó un contexto favorable, también se autoboicoteó. Porque sobre el final de la primera etapa, Equi Fernández cometió una tonta falta que le costó la segunda amarilla y por ende la expulsión. Con ese panorama, el segundo tiempo tuvo al equipo rosarino como claro protagonista: el local, abajo en el resultado y con uno más, puso toda la carne en el asador, y el visitante se aferró a la ventaja.

Newell's empujó hasta donde pudo, pero no alcanzó. Pudo descontar, pero Marinelli no les dio chance ni en jugadas, ni en el penal que García ejecutó casi en tiempo cumplido. Tigre se trajo tres puntos fundamentales de Rosario y la clasificación a la próxima Copa Sudamericana ya es casi un hecho. Ojo, todavía puede meterse en Libertadores. Y la Lepra, a pesar de la caída, sigue en puestos de copas, pero no podrá regalar puntos en las últimas dos fechas.