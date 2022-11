Tite: "Creo que Neymar seguirá en el Mundial"

"Creo que Neymar y Danilo (lesión en el ligamento interior del pie) seguirán jugando la Copa del Mundo, esa es mi opinión, en temas médicos no puedo hablar de ello, porque no estoy en esa posición. Nosotros creemos que estarán disponibles para jugar", palpitó el seleccionador de la verdeamarela.

"Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene, Neymar es un jugador excepcional, pero confiamos en todos", continuó.

Respecto de la lesión del astro brasileño, el DT afirmó: "Estaba lesionado, pero no me di cuenta. No teníamos esa información, intentó continuar hasta que ya no pudo. Porque hasta ese momento era capaz de seguir resistiendo con el grupo".

Brasil debutó en Qatar 2022 con un triunfo frente a Serbia por 2 a 0 y con el objetivo de alzar su sexta Copa Mundial, intentará mañana ganarle a Suiza.