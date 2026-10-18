Triunfazo en Córdoba: River goleó a Belgrano y se metió en la zona de playoffs del torneo

¡¡RIVER PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO!! A Galván le quedó la pelota justa y la puso contra un palo para que el Millonario se vaya al descanso 1-0 vs. Belgrano ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Fx0NamZLLi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

La vuelta del descanso no modificó el desarrollo. River mantuvo la presión y aprovechó un error defensivo para ampliar la diferencia: Lucas Beltrán forzó la equivocación de Morales, recuperó la pelota y asistió a Correa. El delantero resolvió de punta para establecer el 2-0 y coronar una actuación individual que ya venía siendo determinante.

DE TANTO BUSCARLO... ¡LO CONSIGUIÓ! Recuperación alta de Beltrán y gol de Ángel Correa para poner el 2-0 de River vs. Belgrano. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/0c12WP2XbR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Belgrano intentó reaccionar con dos cabezazos, uno de López y otro de Passerini, pero Santiago Beltrán respondió con seguridad y evitó el descuento. El equipo cordobés no logró aprovechar sus oportunidades y quedó expuesto ante un rival que manejaba el partido con autoridad.

A los 27 minutos del complemento llegó el golpe definitivo. Almada encaró por la derecha, dejó a dos adversarios en el camino y definió con el borde interno al segundo palo para sellar el 3-0. La jugada individual del atacante coronó una noche en la que el conjunto de Núñez fue superior y justificó ampliamente la diferencia.

¡¡¡GOLAZO PARA QUE LO GRITE ENZO EN LA TRIBUNA!!! Thiago Almada entró al área a pura gambeta y la puso contra un palo para que River le gane 3-0 a Belgrano en el Kempes. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/6o16Z4aqBK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

El triunfo tuvo un valor especial en la pelea por los objetivos de la temporada. River llegó a los 20 puntos y se ubicó quinto, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. Además, acumuló 49 unidades en la tabla anual y quedó a cuatro de Rosario Central, que ocupa el último lugar de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Ahora se vienen dos compromisos que pueden marcar el rumbo del equipo. El próximo domingo recibirá a Racing y el 1° de noviembre afrontará el Superclásico ante Boca, dos pruebas exigentes para confirmar las buenas sensaciones que dejó la goleada en Córdoba.