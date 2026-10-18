Triunfazo en Córdoba: River goleó a Belgrano y se metió en la zona de playoffs del torneo

El equipo de Ponzio se impuso por 3 a 0 al Pirata, que perdió la chance de ser uno de los punteros, y se llevó tres puntos de oro para soñar con ganar el torneo para salvar el año.
River hizo pie en Córdoba y apabulló a Belgrano: ganó, gustó y goleó por 3-0 para meterse en el quinto lugar de la zona B entre los clasificados a los playoffs y soñar con el Torneo Clausura. El ciclo de Leonardo Ponzio, que estaba en la cuerda floja, se salva y parece sostenerse mientras Ramón Díaz seguirá esperando por su turno.
El Millonario necesitaba una actuación de este calibre y la consiguió en Córdoba. En una de sus mejores presentaciones desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador, Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada marcaron los goles de una noche redonda en el estadio Mario Alberto Kempes.
Desde el comienzo, el conjunto visitante asumió el protagonismo y manejó la pelota, aunque le costó encontrar espacios frente a una defensa que se agrupaba bien. Con el correr de los minutos, Correa se convirtió en la principal amenaza ofensiva y tuvo dos oportunidades inmejorables, a los 25 y a los 37. En ambas ocasiones, Thiago Cardozo respondió para mantener el cero.
La resistencia del Pirata finalmente cedió sobre el cierre de la primera parte. Galván encontró el espacio para abrir el pie derecho y colocar la pelota junto a un palo, una definición precisa que puso el 1-0. El tanto fue revisado por Pablo Dóvalo a través del VAR, pero el árbitro convalidó la conquista.
La vuelta del descanso no modificó el desarrollo. River mantuvo la presión y aprovechó un error defensivo para ampliar la diferencia: Lucas Beltrán forzó la equivocación de Morales, recuperó la pelota y asistió a Correa. El delantero resolvió de punta para establecer el 2-0 y coronar una actuación individual que ya venía siendo determinante.
Belgrano intentó reaccionar con dos cabezazos, uno de López y otro de Passerini, pero Santiago Beltrán respondió con seguridad y evitó el descuento. El equipo cordobés no logró aprovechar sus oportunidades y quedó expuesto ante un rival que manejaba el partido con autoridad.
A los 27 minutos del complemento llegó el golpe definitivo. Almada encaró por la derecha, dejó a dos adversarios en el camino y definió con el borde interno al segundo palo para sellar el 3-0. La jugada individual del atacante coronó una noche en la que el conjunto de Núñez fue superior y justificó ampliamente la diferencia.
El triunfo tuvo un valor especial en la pelea por los objetivos de la temporada. River llegó a los 20 puntos y se ubicó quinto, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. Además, acumuló 49 unidades en la tabla anual y quedó a cuatro de Rosario Central, que ocupa el último lugar de clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Ahora se vienen dos compromisos que pueden marcar el rumbo del equipo. El próximo domingo recibirá a Racing y el 1° de noviembre afrontará el Superclásico ante Boca, dos pruebas exigentes para confirmar las buenas sensaciones que dejó la goleada en Córdoba.
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