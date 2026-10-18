A continuación, un pelotazo que peinó Chimy Ávila le quedó a Maximiliano Meza, que sufrió una falta de Escudero en el área. Facundo Tello no dudó en cobrar el penal y, a los 20, el volante del Rojo lo cambió por gol con una definición ajustada contra un palo, que hizo en vano el esfuerzo de Facundo Cambeses.

¡MAXI MEZA SE HIZO CARGO DE LA PRESIÓN, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL EMPATE DE INDEPENDIENTE ANTE RACING EN EL CILINDRO!



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De ahí en más, el partido se hizo de ida y vuelta, sin escalas en la mitad de la cancha. Sin embargo, la historia terminó empatada en el Cilindro. Un punto que le sirve más a Independiente que a Racing porque comenzó perdiendo, jugó de visitante y sigue adentro de la zona de playoffs y expectante a una posible clasificación a la Sudamericana 2027, mientras que la Academia quedó a seis con nueve en juego de Barracas, el último que está sacando boleto a octavos del Clausura y se despide de la posibilidad de jugar alguna copa internacional el próximo año...