La Academia fue claramente superior en el primer tiempo y se puso en ventaja con un gol de Zaracho, pero el Rojo creció en el complemento y logró la igualdad en el Cilindro con un tanto de Maxi Meza de penal.
No hubo dueño del Clásico de Avellaneda: Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el Cilindro por la 13° fecha del Torneo Clausura. Matías Zaracho y de penal Maximiliano Meza marcaron los goles del partido, que finalizó con la furia de los hinchas locales cantando "jugadores" e insultando al ídolo y presidente Diego Milito.
Racing fue claramente superior a Independiente en el primer tiempo con una gran intensidad y entusiasmo, logrando adueñarse del balón, no dejando jugar a su rival y atacando constantemente de manera directa. Conechny disparó dentro del área y Juan Manuel Arrayago despejó en la línea, Zaracho no pudo definir en una clara chance ante Rey y después llegaría la apertura del marcador.
Mateo Pérez Cursi, volante del Independiente, se apuró en salida, terminó perdiendo el balón y se vino el gol del local a los 28 minutos. Conechny envió un centro muy preciso que Maravilla Martínez cabeceó dejando pagando a Rodrigo Rey, que salió tarde, y Matías Zaracho empujó el balón a la red después de que bajó del aire y en medio de una disputa con Iván Marcone, que también estuvo cerca de salvar al visitante.
De todas maneras, Independiente creció en el complemento frente a la corrección de su error de Jadson Viera de volver a poner sobre la banda a Maximiliano Meza y una mejoría con el balón con adelantamiento de las líneas. De hecho, a los nueve minutos lo tuvo Montiel, quien tardó en definir en el área.
A continuación, un pelotazo que peinó Chimy Ávila le quedó a Maximiliano Meza, que sufrió una falta de Escudero en el área. Facundo Tello no dudó en cobrar el penal y, a los 20, el volante del Rojo lo cambió por gol con una definición ajustada contra un palo, que hizo en vano el esfuerzo de Facundo Cambeses.
De ahí en más, el partido se hizo de ida y vuelta, sin escalas en la mitad de la cancha. Sin embargo, la historia terminó empatada en el Cilindro. Un punto que le sirve más a Independiente que a Racing porque comenzó perdiendo, jugó de visitante y sigue adentro de la zona de playoffs y expectante a una posible clasificación a la Sudamericana 2027, mientras que la Academia quedó a seis con nueve en juego de Barracas, el último que está sacando boleto a octavos del Clausura y se despide de la posibilidad de jugar alguna copa internacional el próximo año...
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