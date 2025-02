Un campeón del mundo con Boca criticó a Gago por sus dichos a Zeballos

Traverso, quien ganó siete títulos en Boca entre ellos dos Copas Libertadores (2000 y 2001) y una Intercontinental (2000), aseguró que el mensaje que transmitió fue erróneo y advirtió que el entrenador tiene que “arreglar la relación con sus jugadores” en el programa Dale al medio de TyC Sports.

“El mensaje se vio y fue claro. Si a mi me haces eso, mañana no me digas buen día”, continuó Traverso. Luego, el actual panelista agregó: “En fútbol profesional, eso no puede pasar. Al igual que en las conferencias de prensa, en las que no se dice nada, estos errores se marcan puertas adentro”.

Si bien determinó que la parte táctica del juego puede solucionarse “con dos o tres conceptos”, el ex defensor surgido en Argentinos Juniors alistó los problemas de su antiguo club: “Está todo muy tensionado: Velasco y Zeballos no ganan un mano a mano, los centrales, en vez de apretar, reculan y los que tienen que presionar no lo hacen”.

Por último, Traverso afirmó que “nadie ve” los gestos grandilocuentes que realiza el ex-estratega de Racing desde el banco y cuestionó su método de trabajo: “Hay demasiada exigencia con la balanza. Hubo un jugador el otro día que - con cuarenta grados- hizo la entrada en calor con campera y jugó con remera térmica, porque tienen el peso en la cabeza. Si transpiras de más, te deshidratas”.