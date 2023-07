Un campeón del mundo llamó a Dybala para llevarlo a su club

“Algo vi de lo de Dybala y el Chelsea. Vamos a ver. Ojalá que venga. Yo hablé con él y le dije que lo espero para compartir un asadito o algo. Me hace falta uno para compartir los mates, je“, reveló Enzo. Y agregó: “Le mandé un mensaje para que venga, veremos que sucede con él“.

En los últimos días tomó fuerza el rumor de que Dybala fue uno de los pedidos que Mauricio Pochettino le hizo a Todd Boehly, dueño del Chelsea, para el mercado de pases: la Joya, de 29 años, tiene una cláusula de rescisión increíblemente baja en Roma, de 12 millones de euros. Sin embargo, todo parece indicar que el cordobés seguirá en Italia al menos por un año más.

"Estoy motivado por la pretemporada, que empezará este lunes. Estoy muy feliz en la Roma y quiero quedarme acá", dijo el propio Dybala hace algunos días. Una sola temporada le bastó al surgido en Instituto de Córdoba para hacerse amar por los hinchas de la Loba.

Enzo Fernández, sobre su relación con Lionel Messi y la carta que le escribió

El ex volante de River habló sobre cómo es ser compañero del mejor jugador del mundo. En ese sentido, recordó la jugada de su gol a México, en el que Messi lo invitó a acercarse para tocar la pelota. "Él quería que jugáramos ahí, en el córner, porque faltaban tres o cuatro minutos para que terminara el partido. Pero cuando me la da, me quedó espacio hacia el medio. Yo tenía pensado encarar al defensor y tirar el centro, pero cuando hice la bicicleta el defensor se abrió y me quedó el espacio para patear al arco", contó en diálogo con Olé.

En la misma línea, Enzo reveló detalles sobre la carta que le escribió a Messi siendo adolescente, cuando Leo se retiró de la Selección en 2016, y que se hizo viral durante la Copa del Mundo. "La escribí un poco yo y un poco cosas que copié de otros lados. Fue cuando dijo que no iba a jugar más. No creo que la haya visto, en ese momento ni me imaginaba que iba a jugar con él. Ahora me da vergüenza si la ve", expresó.

Por otro lado, Fernández recordó su primera convocatoria a la Selección, en noviembre del 2021 para la doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar contra Uruguay y Brasil, aunque no debutó. "Tenía 20 años, era mi primera convocatoria entonces estaba nervioso, con miedo y mucha ansiedad... Eran un montón de sensaciones raras. Siempre había soñado con tener una foto con Leo, así que fui y se la pedí porque no sabía si me iban a volver a llamar y quería tenerla para guardármela y mostrársela a mi familia", contó.

Junto a otros dos de los jóvenes que Scaloni citó en aquella ocasión, enfrentó al 10 en un partido de truco: "Jugué en su contra, una presión terrible. Ellos hace mucho juegan juntos y lo hacen de memoria. Yo jugué con Santi Simón y Gastón Ávila. Perdimos los dos partidos muy mal, nos ganaron por mucho".

Y por último, se refirió a cómo vivió el Mundial siendo tan joven. "Me preparé toda la vida para jugar al fútbol y lo tomo como algo natural. Jugar el Mundial es parte del fútbol y trato de disfrutarlo porque si no lo hacés es mucho más difícil. Fui pensando en que cuando tuviera la oportunidad, tenía que disfrutarlo al máximo", dijo.