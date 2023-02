Un club de Brasil tiene de sponsor una empresa de prostitutas

Como era de esperar, esto provocó una gran discusión y el presidente del club tuvo que brindar una conferencia de prensa para responder a las críticas, alegando el patrocinio con las necesidades económicas del Vitória. "Es el valor más alto que ha recibido el club por el patrocinio en una de las mangas", aseguró Fábio Mota.

Además, agregó: "Hoy estamos muy contentos de tener un patrocinador de nivel nacional, Vitória fue elegido para ser el club brasileño patrocinado por esta plataforma. Es un orgullo, con una gran responsabilidad. Estos patrocinadores nos han brindado llevar nuestras cuentas al día. Ayer pagábamos los sueldos de los jugadores, hoy pagábamos los de los empleados por esas acciones que venimos haciendo".

En la última temporada, el Vitória finalizó cuarto en la Serie C y consiguió el tan ansiado ascenso a la Segunda División. Ahora, la dirigencia tiene la difícil tarea de armar un equipo competitivo que no vuelva a la Tercera Categoría. "Saben la dificultad financiera que encontramos en el club. Vitória está en Serie B, pero financieramente, no tenemos derechos de televisión en Serie B, no tenemos un contrato de Serie B. Financieramente, Vitória sigue en la misma situación del año pasado, dependiendo de los patrocinadores para sobrevivir", explicó el presidente.

"¡Fatal Model es ahora el mayor patrocinador de manga en la historia de Esporte Clube Vitória! ¡El 10 de febrero, la portavoz del sitio web, Nina Sag, estuvo presente en Barradão para iniciar esta asociación sin precedentes!", escribió la cuenta oficial de Esporte Clube Vitória en Twitter para anunciar el acuerdo. Además, agregaron: "Esto hará que el equipo transmita un importante mensaje a todos los ciudadanos: la profesión de acompañante merece respeto, seguridad y dignidad".