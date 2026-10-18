Un descendido Estudiantes (RC) le remontó a Aldosivi y lo hundió en la anual

El León del Imperio, que ya perdió la categoría por los promedios, se lo dio vuelta al Tiburón con dos goles en tres minutos sobre el final y lo dejó al borde del descenso.
Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido a la Primera Nacional por la tabla de los promedios, le remontó el partido a Aldosivi como local con ¡dos goles en tres minutos sobre el final! y lo dejó al borde del descenso por la anual. El León del Imperio le dio un golpazo al Tiburón, que ahora está a seis con nueve en juego de un Riestra que adeuda su encuentro.
Aldosivi abrió el marcador a los 28 minutos de juego después de un suave tiro de Agustín Palavecino al cuerpo que se le escapó a Lautaro Herrera y aprovechó Andrés Vombergar para puntear el balón a la red. Una sorpresa en el encuentro dado que el local había sido claramente superior y merecía ir arriba en el marcador. De golpe, el equipo de Javier Sanguinetti se encontraba con la posibilidad de lograr un triunfazo para su lucha por la permanencia.
Sin embargo, Estudiantes de Río Cuarto, jugando por amor propio y el apoyo de los hinchas presentes, no se dieron por vencidos y lograron una gran remontada. Primero, Ibrahim Hesar igualó a los 40' con una gran definición dentro del área y después a los 43' Gabriel Alanis anotó el 2-1 final tras el blopper de Ignacio Chicco, arquero visitante, que se encontró lejos del área y pifió en su intento de despejar, dejando al rival con el balón y el arco vacío...
Con este resultado, Aldosivi sigue en zona de descenso con 16 puntos en la anual y no se pudo acercar a Riestra, que tiene 22 y aún debe jugar este lunes contra Unión en condición de local. Con solo nueve en juego y la posibilidad de quedar a nueve del Malevo si vence al Tatengue, el Tiburón, que tenía los tres puntos en el bolsillo, se quedó de manera increíble prácticamente sin margen de error...
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