Un descendido Estudiantes (RC) le remontó a Aldosivi y lo hundió en la anual

Aldosivi abrió el marcador a los 28 minutos de juego después de un suave tiro de Agustín Palavecino al cuerpo que se le escapó a Lautaro Herrera y aprovechó Andrés Vombergar para puntear el balón a la red. Una sorpresa en el encuentro dado que el local había sido claramente superior y merecía ir arriba en el marcador. De golpe, el equipo de Javier Sanguinetti se encontraba con la posibilidad de lograr un triunfazo para su lucha por la permanencia.