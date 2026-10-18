Chirola Romero: "Si tenía que haber un ganador era Racing"

El entrenador interino de La Academia aseguró que su equipo mereció ganar el clásico y apuntó contra el árbitro por no haber ido a ver al VAR la jugada del penal cobrado a Independiente.
Tras el empate 1 a 1 con sabor a derrota por la supremacía que mostró en el primer tiempo y el costo de no haber podido ganar para sus aspiraciones en el Clausura y en la Anual, Sebastián Romero, entrenador interino de Racing, aseguró que su equipo mereció ganar el Clásico de Avellaneda y criticó al árbitro por no haber ido al VAR en la jugada del penal cobrado a favor de Independiente.
“El equipo hizo mérito para ganarlo. Si tenía que haber un ganador era Racing, que hizo mejor las cosas. Me voy con bronca”, expresó el entrenador, que no encontró consuelo en el punto sumado ante el clásico rival que lo dejó prácticamente afuera de los octavos de final del Clausura y de las copas internacionales de 2027.
“La jugada del penal para mí era de revisión. Me llamó la atención que no la fueran a ver. Nosotros también tuvimos que hacer cambios por temor a que nos expulsen a alguien, y a ellos les perdonaron más faltas”, señaló en crítica a Facundo Tello, juez principal del clásico.
Por otro lado, Chirola admitió que en el segundo tiempo su equipo bajó el nivel: “Nos faltó más tenencia y esa pausa para dar dos o tres pases que sí hicimos en el primero”. Y defendió sus decisiones tácticas: “Hoy me incliné por otros jugadores. Mañana les puede tocar a otros. Tienen que estar preparados”.
Por último, el entrenador cerró: “Racing siempre tiene que pelear cosas importantes. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Es una obligación pelear. El adjetivo ponéselo vos”.
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