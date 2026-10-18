Chirola Romero: "Si tenía que haber un ganador era Racing"

El entrenador interino de La Academia aseguró que su equipo mereció ganar el clásico y apuntó contra el árbitro por no haber ido a ver al VAR la jugada del penal cobrado a Independiente.

Tras el empate 1 a 1 con sabor a derrota por la supremacía que mostró en el primer tiempo y el costo de no haber podido ganar para sus aspiraciones en el Clausura y en la Anual, Sebastián Romero, entrenador interino de Racing, aseguró que su equipo mereció ganar el Clásico de Avellaneda y criticó al árbitro por no haber ido al VAR en la jugada del penal cobrado a favor de Independiente.