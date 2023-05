Un gigante de América sueña con Marcelo Gallardo de entrenador

Se trata del América de México, que recientemente se quedó sin técnico luego de que Fernando Ortiz deje su cargo tras la eliminación contra Chivas en las semifinales del Clausura 2023 (habían ganado por 1-0 en la ida y cayeron por 3-1 en la vuelta, en condición de local).

Según informó el medio mexicano Récord, los directivos de las Águilas buscarán tentar a Gallardo para que sea el nuevo DT de América, aún a sabiendas de que su intención es dar el salto a Europa. De hecho, en esta primera mitad del año tuvo propuestas pero las desechó, a la espera de un proyecto seductor de alguna de las cinco ligas top del Viejo Continente.

"Estoy visualizando cuál podría ser el siguiente paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tenés que encontrar la conexión correcta, un lugar donde puedas transmitir tus ideas", expresó MG hace algunas semanas en diálogo con The Athletic.

"No soy el tipo de persona que sólo quiere unirse a un club para entrenar en Europa. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo problema continuar con lo que estoy haciendo ahora", concluyó. A principios de año, se hizo cargo del Riyadh Season, equipo que Cristiano Ronaldo a la cabeza perdió contra el PSG de Lionel Messi.

Es oficial: la presentación de la estatua de Marcelo Gallardo se posterga

Desde River confirmaron que el acto en el cual se homenajeará al entrenador más ganador de la historia del club con una increíble escultura en tamaño real, que iba a llevarse a cabo el jueves desde las 15, se pasará para el sábado a las 16 debido al temporal climático.

Si bien la idea era que el evento coincida con el aniversario número 122 del Millonario, la presentación de la estatua será sobre la calle Figueroa Alcorta, en el playón de al lado del estacionamiento interno del estadio Más Monumental. Al ser al aire libre, el mal temporal pronosticado llevó a los dirigentes a tomar la decisión.

Embed REPROGRAMACIÓN:



Por cuestiones climáticas, la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo se realizará este sábado 27/5 a las 16 hs. https://t.co/ZfTq4IFunC pic.twitter.com/yhzyUkRw8p — River Plate (@RiverPlate) May 24, 2023

El evento ya se había postergado el año pasado: la idea original era realizarlo el 9 de diciembre, a la vez que se celebraban los cuatro años desde la obtención de la Copa Libertadores en Madrid ante Boca, pero como ese día jugaba la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial de Qatar, finalmente no se llevó adelante.

La buena noticia es que al ser el sábado, el plantel actual del Millonario podrá decir presente. De haber sido el jueves, los futbolistas no podrían acudir ya que por la noche juegan en Lima frente a Sporting Cristal. Así, Gallardo se reencontrará además con varios de sus exdirigidos. También asistirán figuras como Marcelo Barovero, Juan Fernando Quintero, Marcelo Salas, entre otros.