Picante: Flavio Azzaro chicaneó a Santi Maratea y el influencer le contestó sin filtro

Todo comenzó cuando el periodista, a través de su cuenta de Twitter, bromeó cambiándole la letra a una canción de cancha:"Maratea, Maratea... Maratea se borró... Se llevó toda la guita y al ´Rojo´ lo cagó".

Esto lo hizo debido a que en los últimos días no había noticias de él en las redes ni actualizaciones disponibles de cuánto se llevaba recaudado, lo cual daba lugar a todo tipo de especulaciones.

XZYaGHzoQVJHVZfs.mp4 La chicana de Flavio Azzaro a Santi Maratea por la colecta para Independiente.

Acto seguido, el influencer reapareció en sus redes sociales y se disculpó por estar tantos días sin hablar: "Amigo, hola... ¡Hola, guachos! ¿Cómo están? Los extrañé", comenzó.

"Les pido disculpas, sé que desaparecí seis días... Estaba con la mujer de un periodista, no les puedo decir cuál. El nombre arranca con efe, igual", remató en clara referencia a Flavio Azzaro.

3er0BxoLjJzKVwPp.mp4 La respuesta de Santi Maratea a Flavio Azzaro.

Luego Maratea siguió: "Los rumores sugieren que me escapé con la plata, o que desapareció o que hay menos plata. Pero los factos es que estamos a 15 millones de los 800 millones”. Al mismo tiempo, sumó al video la captura de pantalla de la cuenta oficial de MercadoPago en donde mostró la cifra exacta de $786.639.310,54 millones

Fw2mS_uX0AALx9H.jpg La captura de pantalla de la cuenta oficial de MercadoPago en donde mostró la cifra exacta.

Y agregó: “No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Una auténtica saturada de la operación de los medios acá atrás todo el día y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado. Y lo que pienso es... vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme. Por lo menos, si vinieran de a uno”.

De nuevo en la temática de la colecta, detalló: “Saturado y todo, me puse a laburar internamente en burocracias de esta colecta. Algunas se las puedo comentar y otras se las puedo compartir en los próximos días”.

Así y todo compartió además que el dinero acumulado está generando su propia ganancia ya que está siendo invertido dentro de la propia plataforma digital donde se encuentra.

file_1280x720-2000-v3_1.mp4 Santi Maratea hablando de la coleta para Independiente.

La cosa no terminó ahí, Azzaro volvió a arremeter en su perfil de Twitter, en donde escribió: "Apareció. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000?".

Chicana va, chicana viene, indirecta va, indirecta viene... Un ida y vuelta entre dos hinchas de los clubes de Avellaneda que poco ayuda al objetivo que se propuso al menos uno de ellos.

Exjugadores de Independiente comenzarán la subasta de camisetas para donar dinero

Un grupo de ex jugadores de Independiente dará inicio este miércoles a la subasta de algunas de sus camisetas mediante un sitio web, con el fin de recaudar dinero para aportar a la colecta iniciada por Santiago Maratea para saldar las deudas del club.

En principio, habrá una primera tanda de subastas de casacas en el sitio web Bdbsubastas.com que se iniciará a las 18. Por el momento, no está confirmado qué ex deportistas participarán de la misma, aunque si se anunció que podrían estar las prendas de Federico Mancuello, Javier Zanetti, Germán Denis, Nicolás Tagliafico, Alan Velasco, Fabricio Bustos, Daniel Montenegro y Martín Cauteruccio, entre otros.

Incluso, Montenegro, un símbolo de Independiente, declaró en diálogo con TyC Sports: "Yo voy a poner una camiseta mía y hay cinco o seis jugadores más que ya confirmaron. Quizá algún jugador no subaste una de Independiente, pero sí alguna de su club actual".

A su vez, en el programa donde es panelista reveló además que Sergio Agüero también participará: "Se informó, tuvo contactos con uno de los chicos que integra el grupo de WhatsApp de ex jugadores que buscamos ayudar y está en charlas para ver cómo participar".