"No saben lo que se perdieron", dice la bandera, que no da a la calle, sino a la tumbas del cementerio de Lanús, tierra donde nació Diego Armando Maradona. Y no es casualidad que haya sido éste el cementerio elegido. "Todos los que hicimos la bandera amamos al Diego", contó Ignacio Barbieri, uno de los ideólogos de esta movida para enaltecer el logro obtenido por la Scaloneta contra la Francia de Kylian Mbappé.

Ens13hKXEAEQLPD.jpg

De todas maneras, la primera vez que se vio una bandera con la frase "no saben lo que se perdieron" en un cementerio fue en 1987 en Napoli: los hinchas del club de la ciudad la colgaron tras ganar por primera vez la Serie A, con un brillante Maradona. Estos muchachos argentinos y como ya mencionamos, fanáticos del Diego, decidieron imitar aquella mítica bandera y frase que forma parte de la historia del fútbol.

"Esto nació a través de una serie de Maradona que cuenta su carrera en el Napoli. Cuando vimos la bandera que colgaron los hinchas napolitanos luego de la obtención del primer Scudetto, pensamos imitarlo si la Selección era campeón del mundo en Qatar. Sucedió y por eso lo hicimos”, reveló Barbieri. Una vez colgada, la foto de la bandera no tardó en viralizarse y es tendencia en las redes sociales y medios de Argentina y Nápoles.