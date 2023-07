Una estrella del fútbol inglés contó que fue víctima de abuso de niño

En charla con el ex futbolista Gary Neville, Alli confesó que fue víctima de abuso cuando era un niño. "A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”, comentó generando la rápida sorpresa del entrevistador. Pero no quedó ahí.

“A los siete años fumaba, a los ocho empecé a vender drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas. Y a los once me colgaron de un puente", continuó relatando.

RZRKNFMNOBE5TF3F7367IL3YMY.avif Dele Alli, con el ex jugador y entrevistador, Gary Neville.

Pero a los doce años, Alli encontró la luz cuando fue adoptado por una "familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí". Cuatro años después, Dele ya daba sus primeros pasos en el fútbol profesional, debutando a los 16 años en MK Dons, del ascenso inglés, desde donde luego fue adquirido por el Tottenham.

Tras varias temporadas en los Spurs, donde se transformó en una de las figuras del equipo de Poch que llegó a una final de UEFA Champions League y en una fija en la Selección inglesa. Pero se fue pinchando, y tras un paso por Everton se marchó al Besiktas turco, donde militó durante la última temporada.

“Cuando volví de Turquía, y me enteré que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental, estuve seis semanas en Estados Unidos. Para tratar adicciones y traumas, sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”. Es que según relató, Alli consumía en exceso las pastillas que en el club le daban para dormir, y sin ese fin. "Solo quería escaparme de la realidad", agregó.

Cuando José Mourinho llegó a Tottenham, el volante empezó a quedar relegado y analizó dejar el fútbol. “Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba. Para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”, agregó, a la vez que aclaró que "no era culpa de Mourinho ni de nadie, sino de mis traumas".

Y reconoció: “Por fuera sonreía, parecía que ganaba la batalla. Por dentro la estaba perdiendo. Un trauma es un trauma y tu cuerpo lo registra en la misma medida. Me di cuenta de quiénes son mis verdades amigos". "Quiero ayudar a la gente para que vean que no están solos”, afirmó.

16892455921905.jpg El festejo de gol que popularizó Alli y que fue viral en redes sociales.

Por último, Alli destacó que logró superar todo eso y seguir adelante: “Mi madre bebía mucho y no la culpo en absoluto por lo que pasó. Ir a rehabilitación me ha ayudado a entenderla, era todo lo que sabía. Incluso cuando me dejó ir y me adoptaron, ella y yo sabíamos que era lo que necesitaba para tener la oportunidad de vivir la vida que quería y tener éxito, porque solo iba en una dirección si me quedaba allí”.

Aunque de todos modos, recalcó que no tiene relación con sus padres biológicos ni intención de tenerla, sobre todo luego de un episodio en el que "fueron al periódico y empezaron a acusar a la familia que me adoptó, diciendo que estas personas se estaban aprovechando de mí". "Querían revisar mis contratos y yo no había hablado con ellos durante años. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado”, describió.

Embed I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77 — Gary Neville (@GNev2) July 13, 2023

Historias de vida duras como la de Dele Alli hay muchas en el fútbol argentino y mundial, y fuera del mismo también. Es de destacar el coraje del futbolista inglés para relatar lo vivido, invitando a quienes hayan padecido algo similar a exteriorizarlo, y remarcando que "no están solos".