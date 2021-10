Unión y Platense abren la fecha 15 en Santa Fe

El conjunto de Santa Fe se ubica en el puesto catorce de la tabla de posiciones con 18 puntos y viene de conseguir dos importantes victorias consecutivas. Gustavo Munúa, que llegó al club para reemplazar al ex DT Juan Manuel Azconzábal, hará su debut al frente del plantel.



Además, otra de las grandes novedades será el regreso del público tatengue al estadio.



Con respecto al posible once titular, Munúa evalúa repetir el equipo que ganó los últimos dos encuentros de la mano del interino Marcelo Mossett. La única duda sería Fernando Márquez, quien sigue arrastrando una sobrecarga muscular y aún no logró recuperarse completamente.

Platense, por su parte, sigue sin poder mostrar una buena actuación dentro del torneo y con 13 unidades se ubica en el puesto veintitrés.



Tras la confirmación de la dirigencia de Claudio Spontón como director técnico, el equipo llega al duelo con la necesidad de volver a sumar de a tres para salir de la zona más baja de la tabla.

PROBABLES FORMACIONES

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Dylan Gissi, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Mauro Pittón, Juan Nardoni y Gastón González; Fernando Márquez y Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde y Facundo Cardozo; Iván Gómez y Hernán Lamberti;;Facundo Curutchet, Franco Baldasarra y Gastón Gerzel; Brian Mansilla DT Claudio Spontón.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe).

Hora: 14.30.

TV: Fox Sports Premium.