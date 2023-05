Uruguay anunció a Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de la selección

Bielsa firmará un contrato hasta 2026, con el objetivo de clasificar al Mundial y hacer un buen papel. El vínculo, a su vez, rondaría los 4 millones de dólares anuales, e incluiría su salario y el de todo su cuerpo técnico. Reemplazará a Diego Alonso, quien estuvo tan solo unos meses y logró meter a la Celeste en Qatar, aunque quedó eliminada en fase de grupos.

La cuenta oficial de la Celeste lo confirmó en redes sociales con una curiosa sucesión de publicaciones que fue deslizando la información, hasta finalmente cerrar el hilo con el anuncio oficial.

Primero, subieron un video que juntaba recortes de programas deportivos hablando sobre la posible asunción de Bielsa en el combinado charrúa, y notas de diarios y medios digitales que se hicieron eco de la noticia. Luego, siguieron con un diseño de una heladerita y un vaso de café, los dos compañeros más leales del rosarino dentro de la cancha.

Minutos después, un rectángulo que vendría a representar el área técnica de los campos de juegos, repleto de huellas de zapatillas, en alusión a los movimientos del Loco en cada partido. A ello le siguió una pizarra con conceptos tácticos, y un video que recorre el predio de entrenamiento de la Selección uruguaya y finaliza con un "Bienvenido Bielsa" escrito con elementos de entrenamientos como conos, pelotas y demás.

“'El público reclama juego y emociones'. Llegó la hora", reza el twitt. Para luego sí cerrar con el flyer que anuncia al Loco, de 67 años, como el nuevo DT. Bielsa sería presentado el miércoles en conferencia de prensa en el estadio Centenario de Montevideo.

Será la tercera experiencia en una Selección para el ex técnico de Newell's, que no dirigía desde su etapa en Leeds, que finalizó el año pasado: Argentina, entre 1998 y 2004, y Chile, entre 2007 y 2011, las dos anteriores. A principio de año fue el máximo candidato a asumir en el Everton inglés, pero no llegó a un acuerdo con los directivos. También lo buscó la Selección mexicana.

Bielsa tendrá sus dos primeros encuentros con Uruguay en junio, ambos amistosos, ante Cuba y Nicaragua. Luego ya comenzará a jugar las Eliminatorias Sudamericanas contra Chile de local y Ecuador de visitante. Y en la quinta jornada jugará ante Argentina.

Todas las experiencias de Marcelo Bielsa como entrenador

La Selección charrúa será el décimo segundo paso del Loco como DT: Newell's Old Boys, Atlás de México, América de México, Vélez, Espanyol de Barcelona, Selección Argentina, Selección de Chile, Athletic Club de Bilbao, Olympique de Marsella, Lille y Leeds United.