Valderrama dio una entrevista, pero lo más llamativo fueron sus cuadros

Mientras Valderrama contaba que estuvo a un paso de ser jugador de Newell's en 1995, la mayoría de los comentarios en redes sociales hablaban sobre los cuadros. Ahí se puede ver cómo de fondo hay dos imágenes en los que se puede ver al "Pibe" representado de una manera muy particular.

Embed El Pibe Valderrama pic.twitter.com/T4iojCbWym — FedeCristo (@Cristoffede) April 24, 2019 cómo vas a ser valderrama y no vas a tener cuadros de vos mismo en tu living? pic.twitter.com/bAEI4QXNYq — deni (@_deniboy_) April 24, 2019

Por otro lado, en la charla con TyC Sports añadió: "Me quedó pendiente jugar en el fútbol argentino. Siempre me gustó el ambiente, siempre veo los partidos y están llenos los estadios".

"Me salió la oportunidad pero no se concretó. Son cosas que suceden. Esta vez no me tocó a mi", cerró.

