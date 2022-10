Vélez ganó y cerró un flojo torneo con una sonrisa

Renzo López puso en ventaja al Ferroviario a los 13' minutos del primer tiempo, tras aprovechar un rebote en el palo de un remate de Gonzalo Torres. Pero el Fortín lo dio vuelta: a los 24', Santiago Castro la bajó de cabeza y Lucas Janson la empujó a la red para decretar el empate; a los 2' minutos del segundo tiempo, Walter Bou definió una buena jugada colectiva, y a los 30', de nuevo Bou, de penal, puso cifras finales.

Vélez decidió apostar por la Copa Libertadores, y mal no le fue: llegó a semifinales, donde fue vapuleado por Flamengo. Pero cedió tanto terreno en el plano local que no pudo recuperarse. Sobre todo porque, incluso estando ya abocado de lleno a la Liga Profesional, no encontró la regularidad necesaria para sumar de a tres.

Fue así como el Fortín se terminó quedando sin el pan y sin la torta. Sobre el final del campeonato logró hilar un par de buenos resultados, pero claro que no fueron suficientes: terminó en el puesto 26 de 28 en el torneo, y no clasificó a ninguna copa internacional para el 2023. Pero por lo menos cierra el año con una victoria.

La certeza en Liniers es que hay una base interesantísima de juveniles que son presente y futuro, y que pueden darle mucho rédito tanto deportivo como económico. De cara al 2023, Alexander Medina seguiría. En Santiago del Estero en cambio el sabor es agridulce: una vez asegurada la permanencia en Primera surgió la ilusión de entrar en copas, pero el Ferroviario quedó lejos. Y deberá buscar DT: Abel Balbo se irá a Estudiantes.