Vélez podría ir a buscar a Carlos Bianchi: "No lo descartamos"

Tras la salida de Ricardo Gareca, Vélez podría llamar a Carlos Bianchi para que agarre el equipo. "Me encantaría que nos ayude", dijo el mánager del club.

"No me arrepiento de no haber vuelto a Vélez. Yo había dicho que volvería a dirigirlo el día que peleara el descenso. No lo peleó y no me necesitaron", comentó Carlos Bianchi hace tres años en una entrevista con La Nación. Ahora, tras la salida de Ricardo Gareca y con el Fortín peleando por mantener la categoría sus hinchas se ilusionan con la vuelta del Virrey. Además, Christian Bassedas, mánager del club, sentenció: "No lo descartamos. Me encantaría que nos ayude, él siempre está cerca".