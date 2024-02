Vélez Sarsfield se confió y Tigre rescató un empate en Liniers

No es un clásico como tal, pero no deja de ser un partido con pica e historia. Pero fundamentalmente, el contexto hacía que sea un encuentro más trascendental para ambos equipos: un Vélez que necesitaba confirmar su mejoría en rendimiento y resultados, y un Tigre urgido en la necesidad de un triunfo ya que apenas sumaba un punto en la Copa de la Liga, y que venía de no poder concretar su primera victoria del año en Copa Argentina ante Chacarita, al suspenderse el duelo.

El primer tiempo fue todo de Vélez, que le sacó jugo a todas las deficiencias defensivas de Tigre para abrir rápido el partido, luego estirar la ventaja, y hasta darse el lujo de perdonarle de vida. Francisco Pizzini definió una buena triangulación entre él, Bouzat y Piñeiro en el primero, y más tarde, Braian Romero recibió de Ordoñez y con un defectuoso pero finalmente certero tiro estampó la diferencia de dos en el marcador.

Los de Gustavo Quinteros parecieron sobrar el partido a causa de un trámite de juego que les permitía tener esa sensación. De hecho, Tagliamonte se lució con una doble atajada para mantener con vida a su equipo y evitar lo que todo indicaba que sería una goleada.

Embed

Sin embargo, Tigre salió al complemento con otro ímpetu y otra postura, y en una ráfaga empardó acciones: a los 3', Martín Ortega desbordó por derecha pero en vez de centrar, luego de un doble enganche para dejar en el camino a dos rivales, pateó de zurda y la puso contra el segundo palo. Y a los 7', Ezequiel Forclaz capitalizó una mala salida desde el fondo del local e igualó.

El partido se planchó y fue el Matador el que, desde la pasividad, comenzó a dominar a partir de imponerse territorialmente. En ese escenario, los ataques escasearon pero no por eso desaparecieron: Londoño tuvo dos remates al arco, aunque flojos, para el visitante; y Lenny Lobato reventó el travesaño en lo que fue la acción más clara -y la única- de Vélez en todo el segundo tiempo.

Un tiempo para cada uno, y un empate justo pero que no contenta a ninguno de los dos, aunque claro está le termina rindiendo más a un Tigre que tranquilamente lo pudo haber ganado, y por eso también se va con cierta amargura más allá de la gran remontada. Y 'Pipo' Gorosito, quien parecía caminar por la cornisa, respira aire fresco en Victoria.

Con el empate, Vélez suma 11 puntos y está octavo en la Zona A, mientras que Tigre tiene apenas dos unidades y se ubica último en la Zona B. En la próxima fecha, el Fortín visitará a Atlético Tucumán el sábado, y el Matador recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes.

Central Córdoba y Atlético Tucumán, a mano en Santiago del Estero

El Ferroviario y el Decano igualaron 0-0 en el estadio Único Madre de Ciudades. Con el empate, los santiagueños están décimo segundos en la Zona B con cinco puntos, mientras que los tucumanos suman cuatro unidades y están últimos en la Zona A, todavía sin triunfos.