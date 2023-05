Víctor Blanco se reunirá con los referentes de Racing

A pesar de que no está confirmado cuándo se reunirán los jugadores con el presidente, el equipo tuvo libre la mañana de este lunes y solo realizaron actividades los lesionados, pero en la tarde de este lunes tendrán actividad los que estuvieron en el partido de este domingo ante Platense.

El equipo cayó este domingo ante el Calamar por 3 a 0 de visitante. En la fecha pasada cayeron 4 a 2 de local contra Talleres. Luego de aquel partido el plantel estuvo reunido por 30 minutos con el entrenador Fernando Gago en el vestuario y los jugadores le manifestaron su apoyo y prometieron ponerse espalda con espalda para revertir este momento crítico con un empate y seis derrotas en las últimas siete presentaciones por el torneo.

"No pensé en renunciar. Es un momento muy difícil. En los últimos partidos no encontramos resultados ni ambición de recuperarnos ante la adversidad, hoy (contra Platense) nos convierten a los cuatro minutos, son cosas que preocupan. Estamos teniendo una racha de malos resultados. Me hago cargo y los jugadores también. Hay un contexto dentro que necesitamos mejorar", comentó Gago tras la caída con el Calamar.

En sintonía, Iván Pillud declaró: "Tenemos que cambiar muchísimas cosas y seguir. Personalmente, y como grupo, al entrenador de turno lo bancamos a morir. Ya lo hablamos en la charla que tuvimos. Después depende de nosotros, no solo de él. A seguir luchando".