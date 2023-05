Rosario Central va por un triunfo ante Vélez para acercarse a River

Vélez, que se encuentra 24° con 16 puntos, viene de perder 2 a 0 con Estudiantes de La Plata y lleva siete partidos sin ganar. Ricardo Gareca no ha podido aún encarrillar al equipo y el Fortín se encuentra en la parte baja de la tabla de la Liga Profesional y la Anual, de la que el último descenderá a la B. Es la única tabla que tiene que tener atención porque en la de los promedios no corre riesgos para este año.

"Estamos golpeados, es así. Igual que el hincha. De los partidos que yo dirigí, soy el máximo responsable. Me trajeron para dar respuesta y no está pasando. La única solución está en nosotros, porque los muchachos son los primeros en querer salir adelante y esperemos que el partido que viene encontremos respuesta. Vélez está en condiciones de poder hacerlo y sabemos que mucho más tiempo no podemos esperar", comentó Gareca.

Por su parte, Rosario Central, que está 7° con 26 unidades, viene de golear 4 a 0 a Platense. El Canalla está haciendo un buen campeonato, está en puestos de clasificación de Sudamericana y buscará un triunfo ante Vélez que lo acerque a River y lo meta de lleno en la pelea de la Liga Profesional. De ganarle al Fortín el equipo de Miguel Ángel Russo llegará a 29 puntos y estará a 8 puntos del líder con 11 fechas por disputarse.

Miguel Ángel Russo dirigió dos veces a Vélez (de 2004 a 2007 y 2015) donde en el primer ciclo quedó en la historia del club (se consagró campeón del Torneo Clausura 2005) y en el segundo le fue mal y se fue por la puerta de atrás. Es una incógnita cómo lo recibirá la gente.

Posibles formaciones:

Vélez: Gastón Gómez; Miguel Brizuela, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez; Tomás Guidara, Damián Fernández, José Florentín, Francisco Ortega; Walter Bou, Lucas Pratto, Lucas Janson. DT: Ricardo Gareca.

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Walter Montoya; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ignacio Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.