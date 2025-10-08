Video: la Reserva de Boca se enteró de la muerte de Russo en pleno partido

Tras conocerse la noticia, el árbitro suspendió el partido, los cuerpo técnicos se saludaron y hubo un aplauso general en clara señal de que todos los presentes estuvieron de acuerdo con la decisión. La cara de Herrón reflejaba la tristeza e incredulidad del fallecimiento del entrenador con el que compartió mucho tiempo.

El entrenador de Boca murió este miércoles, cerca de las 19, a sus 69 años en su domicilio en Capital Federal. El técnico estaba en un momento de mucho debilitamiento de su salud, que comenzó a agravarse desde 2017 con la aparición de un cáncer que le diagnosticaron cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

Embed El partido de reserva entre Boca y Belgrano fue suspendido apenas se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/DN9pKINZeE — Boca TV Play (@BocaTVPlay) October 9, 2025

La muerte de Russo enluta a Boca y a todo el fútbol argentino. Miguel fue el último DT en conquistar la Copa Libertadores con el Xeneize (en 2007) y también dejó su huella en varios clubes del fútbol argentino como Estudiantes, Lanús, Rosario Central y Vélez.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", informó en un comunicado la institución azul y oro.

Boca informó que la gente podrá despedir a Russo este jueves (de 10 a 22 horas) y viernes (de 10 a 12) en el Hall Central de Brandsen 805. El club pidió que, para respetar la intimidad de su familia, está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.