Video: la Reserva de Boca se enteró de la muerte de Russo en pleno partido

El equipo comandado por Mariano Herrón estaba jugando con Belgrano en Boca Predio cuando se dio a conocer la triste noticia. El encuentro fue suspendido en el acto.
La Reserva de Boca se enteró de la muerte de Miguel Ángel Russo mientras estaba jugando con Belgrano en Boca Predio y el partido enseguida fue suspendido por luto. El equipo dirigido por Mariano Herrón, quien formó parte del CT de Miguel en su segundo ciclo en el club, caía 2 a 1 con el Pirata.
Tras conocerse la noticia, el árbitro suspendió el partido, los cuerpo técnicos se saludaron y hubo un aplauso general en clara señal de que todos los presentes estuvieron de acuerdo con la decisión. La cara de Herrón reflejaba la tristeza e incredulidad del fallecimiento del entrenador con el que compartió mucho tiempo.
El entrenador de Boca murió este miércoles, cerca de las 19, a sus 69 años en su domicilio en Capital Federal. El técnico estaba en un momento de mucho debilitamiento de su salud, que comenzó a agravarse desde 2017 con la aparición de un cáncer que le diagnosticaron cuando dirigía a Millonarios de Colombia.
La muerte de Russo enluta a Boca y a todo el fútbol argentino. Miguel fue el último DT en conquistar la Copa Libertadores con el Xeneize (en 2007) y también dejó su huella en varios clubes del fútbol argentino como Estudiantes, Lanús, Rosario Central y Vélez.
"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", informó en un comunicado la institución azul y oro.
Boca informó que la gente podrá despedir a Russo este jueves (de 10 a 22 horas) y viernes (de 10 a 12) en el Hall Central de Brandsen 805. El club pidió que, para respetar la intimidad de su familia, está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.
