El minuto de silencio de la Selección Argentina tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Albiceleste le rindió un respetuoso homenaje al entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a sus 69 años. Leandro Paredes, capitán del Xeneize, se enteró con el conjunto nacional en Miami.
Miguel Ángel Russo murió este miércoles a sus 69 años de edad tras un cuadro de debilitamiento general y puso en luto al mundo del fútbol argentino. La Selección Argentina se enteró en plena práctica en Miami y decidió realizar un minuto de silencio en honor al entrenador de Boca que se ganó el cariño de todo el país.
Leandro Paredes, capitán de Boca, se enteró de la triste noticia junto a sus compañeros de la Selección Argentina y fue parte del abrazo de la Scaloneta en el minuto de silencio por el entrenador. Russo fue volante central, desarrolló toda su carrera en Estudiantes de La Plata y llegó a vestir la camiseta de la Albiceleste.
Fue dos veces campeón como jugador en Estudiantes: conquistó el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Y Carlos Salvador Bilardo, DT suyo en el Metropolitano 82', lo convoco a la Selección Argentina. Disputó 17 partidos y marcó un gol con la celeste y blanca y estuvo cerca de ser citado al Mundial de México 1986.
Una perdida muy grande para todo el fútbol argentino.
