El minuto de silencio de la Selección Argentina tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Leandro Paredes, capitán de Boca, se enteró de la triste noticia junto a sus compañeros de la Selección Argentina y fue parte del abrazo de la Scaloneta en el minuto de silencio por el entrenador. Russo fue volante central, desarrolló toda su carrera en Estudiantes de La Plata y llegó a vestir la camiseta de la Albiceleste.

Fue dos veces campeón como jugador en Estudiantes: conquistó el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983. Y Carlos Salvador Bilardo, DT suyo en el Metropolitano 82', lo convoco a la Selección Argentina. Disputó 17 partidos y marcó un gol con la celeste y blanca y estuvo cerca de ser citado al Mundial de México 1986.

Una perdida muy grande para todo el fútbol argentino.