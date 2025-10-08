Oficial: el partido de Boca con Barracas fue suspendido por la muerte de Russo

El duelo entre el Xeneize y el Guapo, que se iba a disputar este sábado en el estadio Claudio Tapia, fue postergado por el luto por el fallecimiento del entrenador azul y oro.
El partido entre Boca y Barracas Central, que se iba a disputar este sábado en el estadio Claudio Tapia, fue suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador del Xeneize murió a sus 69 años de edad tras un gran debilitamiento de salud después de años de pelear con un cáncer que en 2017 le diagnosticaron cuando dirigía a Millonarios de Colombia y su partida dejó un gran dolor en el fútbol.
"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)", informó la Liga Profesional.
" El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes", escribió minutos antes el club barranquense en sus redes sociales.
Y detalló sobre el partido, que luego terminó suspendiéndose: "Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones".
"El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", concluyó el Guapo con su mensaje. La Liga Profesional actuó rápido y suspendió el encuentro para respetar el luto por Miguel Ángel Russo, quien quedó en la historia grande de varios clubes del fútbol argentino y se ganó el cariño de todos los futboleros.
