Oficial: el partido de Boca con Barracas fue suspendido por la muerte de Russo

"Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)", informó la Liga Profesional.

" El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes", escribió minutos antes el club barranquense en sus redes sociales.

Y detalló sobre el partido, que luego terminó suspendiéndose: "Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones".

"El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", concluyó el Guapo con su mensaje. La Liga Profesional actuó rápido y suspendió el encuentro para respetar el luto por Miguel Ángel Russo, quien quedó en la historia grande de varios clubes del fútbol argentino y se ganó el cariño de todos los futboleros.

