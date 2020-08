26 de agosto: se cumplen 106 años del nacimiento de Julio Cortázar

En 1914 nació en Bruselas, Bélgica, porque su padre trabajaba en la embajada argentina en aquel país. Llegó a los cuatro años y vivió en Banfield y en el barrio de Agronomía, en Buenos Aires.

“Mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas”, escribió Julio Cortázar, quizás sin saber que esas palabras, a 106 años de su natalicio, definen como pocas su relación con la literatura y con el mundo del siglo XX.