El sábado tendrá clima inestable en el AMBA: ¿llega la tormenta de Santa Rosa?

Las malas condiciones continuarán el domingo, con lluvias durante todo el día, pasando por tormentas en la mañana, junto con 12 grados de mínima y 17 de máxima. Y el lunes tendría lluvias fuertes en la madrugada y la mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas rondarán entre 11 y 18 grados.

Alerta meteorológico por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por lluvias y tormentas, que rige en zonas de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca. En algunas regiones de esos distritos, el aviso sube a naranja.

En los lugares con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual".

Para zonas con alerta naranja, el organismo oficial indicó que “el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual”.

lluviasalertasabado30deagosto

Las recomendaciones del SMN por lluvias y tormentas