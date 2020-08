A Canosa le pidieron que baje el tono tras el "error"

No es casualidad que ayer Canosa le indicara a su abogado que la defienda en un raid mediático. Sabía a ciencia cierta que no contaba con el apoyo del mandamás de la emisora, Diego Toni, quien en la tarde de ayer en declaraciones al ciclo Gossip en la web de KZO, con la conducción de Laura Ubfal, remarcó su disconformidad con el papel de Canosa en el ciclo periodístico diario de las 23, Nada Personal: "claramente cometió un error, la realidad de que haya dicho que no lo recomendaba, no es una decisión saludable para una comunicadora y lo hablé con su producción, que traten de controlar más el tema del show, en pos del show hay excesos y este caso es uno de ellos".

Toni a su vez desmintió versiones de un supuesto levantamiento del envío periodístico: "Viviana tiene contrato hasta fin de año", tal como está estipulado en ese pacto. En tanto, el abogado de la conductora, Juan Manuel Dragani, en dos notas radiales (una con Moskita en radio Ciudad y otra con Baby Etchecopar en radio Rivadavia), contó que "está muy mal, es una injusticia lo que le están haciendo y hay un ensañamiento en su funcionar. Es una mujer libre y a algunos eso les molesta".

La defensa apuntó a un acto de censura y a que se tergiversaron los dichos de la conductora cuando en la noche del 5 de agosto tomó al aire, en vivo y en directo, dióxido de cloro y afirmó: "Yo no lo recomiendo, muestro lo que hago". El fin de semana pasado murió un nene de cinco años en Neuquén por la ingesta de esta sustancia prohibida y el diputado por el Frente de Todos, Mariano Mansila, la denunció en el ministerio público y fiscal por "haber anunciado, con total irresponsabilidad, que tenía una sustancia que curaría el Covid-19. No la acusamos por homicidio".

Dragani remató que "tergiversaron todos los dichos de Canosa de forma maliciosa, pero ahora tendrán que responder por daños y perjuicios. Le dije que recibió los cachetazos y es momento de responder. Es probable que la quieran callar".