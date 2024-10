Acá se pagan los seguros de automotor más caros del mundo

El informe pertenece a la consultora Javier Miglino y Asociados y señala que en el país el 98% del mercado de seguros automotor se reparte entre 10 compañías: La Caja, Federación Patronal, Sancor, San Cristóbal, Seguros Rivadavia, QBE La Buenos Aires, Segunda CSL, Zurich Argentina, Mercantil Andina y Provincia Seguros.

"Hemos llevado adelante un relevamiento tomando en cuenta los precios que cobran las compañías de seguros para asegurar un auto 0 kilómetro, una camioneta 0 kilómetro, en ambos casos de modelos que son el promedio del mercado de 28 millones y 68 millones de pesos, respectivamente", precisó Miglino, director de la consultora.

Según explicó, para la comparación se tuvo en cuenta la modalidad seguros contra terceros completos que incluyen: responsabilidad civil, cobertura Mercosur, auxilio, robo e incendio total, robo e incendio parcial, cristales y granizo. "También consideramos el seguro contra todo riesgo", agregó Miglino.

Como referencia se tomó un auto y una camioneta usados, con 10 años de uso y también modalidad terceros completo. En el caso de los usados, tanto autos como camionetas, no se consideró la cobertura de todo riesgo porque no todas las compañías lo ofrecen.

Según el estudio, se consideró para Argentina un valor promedio de una camioneta 4x4 nueva de $ 68.000.000 / US 68.000 (dólar oficial $ 1.000 según cotización 10/10/2024), en tanto que si se trata de una 4x4 usada (10 años) el valor asciende a $ 32.000.000/ US 32.000.

Si se trata de un auto nuevo, el valor promedio considerado es de $ 28.000.000/US 28.000 y si es un usado (10 años), se fijó un valor de $ 12.000.000/US 12.000.

En el caso de la camioneta nueva el costo de asegurarla en Argentina es de $ 320.000/US 320, mientras que en Dubai llega a US 240, en Alemania US 229, en Estados Unidos US 199, en Francia US 189, en España US 129, en Brasil US 120 y en México US 110.

Si se trata de un seguro contra todo riesgo para auto nuevo en Argentina el costo es de $ 220.000/US 220, en tanto que en Dubai cuesta US 160, en Alemania US 140, en Estados Unidos US 140, en España US 120, en Brasil US 100 y en México US 95.

Para el caso de "terceros completo" en camioneta nueva, en Argentina se paga $ 220.000/US 220 mientras que en Dubai cuesta US 160, en Alemania US 150, en Estados Unidos US 140, en España US 130, en Brasil US 110 y en México US 99.

Para auto nuevo un seguro "terceros" asciende en el país a 120.000/US 120, mientras que en Dubai cotiza en US 110, en Alemania US 100, en Estados Unidos US 100, en España US 90, en Brasil US 89 y en Máxico US 80.

Uno de los seguros más contratados es el "terceros completo" que en Argentina cuesta 70.000/US 70. Esa misma cobertura cuesta en Alemania US 50, en Estados Unidos US 50, en España US 40, en Brasil US 40 y en México US 38

Según Miglino, la excusa de los empresarios que manejan compañías de seguros son parecidas a las de otros rubros de la producción de bienes y servicio: los precios de los alquileres, los sueldos de los empleados y la carga impostivia.

En este sentido el abogado señala que cualquiera de esos valores está en Argentina por debajo de los que alcanzan en los países más ricos del mundo e incluso en países de Iberoamérica. En el caso de los salarios Miglino señaló que un sueldo promedio en Argentina es de 700 mil pesos (US 700), muy lejos de Estados Unidos (US 3.890), Francia (US 2.100), España (US 1.600) o (US 3.600).

"Fabricantes e importadores, han tomado un dólar de 3.000 pesos en enero de 2024 y jamás ajustaron a los valores reales, por eso seguimos teniendo los precios más caros del mundo, sean de seguros, de un auto base cero kilómetro, de celulares y notebooks, de arroz, papel higiénico y fideos o zapatillas", concluyó.