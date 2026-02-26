Acusan a una joven por el asesinato de dos hombres, luego de consultar al ChatGPT

De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el 28 de enero en un motel de Seúl, Corea del Sur, y el segundo el 9 de febrero, bajo la misma modalidad. Además, en diciembre de 2025 habría intentado un ataque similar contra su entonces novio, quien perdió el conocimiento pero logró sobrevivir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ma_WuKong/status/2027012225567973842?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027012225567973842%7Ctwgr%5E1a6475001a825e3595bcaaff7ed0774a387ac64f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F589144-corea-sur-conmocionada-joven-asesina&partner=&hide_thread=false Así luce Kim, La Asesina de los Moteles de Gangbuk, la asesina en serie que ha aterrorizado Corea tras haber provocado la muerte de 3 hombres por envenenamiento. pic.twitter.com/hfNUxvsrmI — Ma Wukong (@Ma_WuKong) February 26, 2026

Durante el peritaje del celular de la joven, la Policía encontró conversaciones con ChatGPT donde la acusada preguntaba qué sucede al mezclar pastillas para dormir con alcohol, qué dosis pueden resultar peligrosas y si la combinación podría ser mortal. Con esos elementos, la fiscalía avanzó con cargos por asesinato.

699ad3e5e9ff710c65423468 La investigación detectó consultas previas en ChatGPT sobre dosis peligrosas.

Las autoridades resolvieron no hacer pública su identidad al considerar que el caso no cumple con los requisitos legales para esa medida. Sin embargo, imágenes suyas circularon en redes sociales, y su cuenta personal multiplicó seguidores en pocos días, incluso con mensajes de apoyo basados en su aspecto físico, lo que abrió otra discusión pública.

Especialistas citados por medios locales analizan su conducta, como por ejemplo, el profesor Oh Yun-seong, de la Universidad Soonchunhyang, quien señaló que el primer episodio habría funcionado como una prueba para medir el efecto del fármaco. También mencionó la posible presencia de un trastorno de control de impulsos y una necesidad marcada de manipular vínculos interpersonales.

En los allanamientos al domicilio de la joven se encontraron distintos medicamentos, lo que para los investigadores podría indicar planificación previa. La causa continúa en etapa de instrucción