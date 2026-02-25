Confunden a una argentina con la novia de un narco

En esa emisión confundieron a la joven Micaela Morales con la novia del narco Stalin Olivero Vargas, alias 'El Marino', asesinado el pasado 9 de enero.

En este contexto, Micaela Morales, la joven damnificada, difundió un video en TikTok donde denuncia que el mencionado medio la confundió con otra mujer que lleva su mismo nombre y que era pareja del criminal que pertenecía al grupo delictivo ecuatoriano Los Lagartos.

Es una pena como el Periodismo sin investigación pudo dañar la imagen de una persona Inocente como lo es Micaela Morales que también es de Argentina. Solo por tener el mismo nombre pagó los platos rotos.

Ojalá que tome acciones legales contra Ecuavisa porque esto no es justo…



— Yo Soy Bella Y Qué ! (@Belliiisima89) February 7, 2026

Morales, nacida en el Chaco y que actualmente vive en Barcelona, España, estudia y trabaja en hotelería desde hace casi dos años, comentó que fue el pasado 21 de enero cuando se enteró que Ecuavisa publicó varias de las fotos de sus viajes personales que tiene en redes, para hablar de la supuesta vida de lujo que se daba la presunta novia del narco abatido.

"Desde hace semanas estoy siendo víctima en redes sociales, recibiendo amenazas, mensajes y comentarios horribles de gente, especialmente de Ecuador", cuanta Morales en el video que publicó en TikTok, donde aclara que ella nunca ha viajado a Ecuador ni conoce nada de ese país, en el que la vinculan con una mujer que ella no es.

La joven señala que en sus redes recibió amenazas de muerte luego que "un medio de comunicación nacional" de Ecuador, "más conocido como Ecuavisa", expusiera su imagen, nombre y cuentas en plataformas digitales para desprestigiarla y destruirle la vida. "Sentí que mi vida se venía abajo", comentó Morales, quien dice haberse sentido desesperada y con mucho miedo de ser vinculada a las redes del narcotráfico.

La joven comentó que luego del daño moral y psicológico causado por Ecuavisa a su vida privada, fue al consulado argentino en España y allí fue apoyada para tomar acciones legales contra el canal por su responsabilidad tanto en el error cometido con su identidad como por las agresiones, amenazas e insultos que recibió por sus redes. Mientras que pidió una indemnización y una clara rectificación pública ante el material puesto en pantalla.

La verdadera pareja del criminal tiene 30 años y tiene doble nacionalidad: argentina y ecuatoriana. De todos modos, la mujer vinculada a la investigación cerró todas sus redes sociales inmediatamente después del asesinato y se presume que habría salido de Ecuador.

Morales también indicó que cuando se dio cuenta que la confundían con la novia del narco, ella intentó comunicarse directamente con la emisora, pero nunca le dieron respuesta.