Advierten que hay 2.000 abusos por mes con "drogas del sexo"

Se denuncia que hay unos 2.000 ataques con estas características cada mes en todo el país, en situaciones que comienzan en boliches o fiestas. Las víctimas resultan abusadas por uno o varios agresores. Sin embargo, luego no recuerdan absolutamente nada.

"No ha bajado la cantidad de denuncias, pero aumentó el número de hechos y la cantidad de víctimas. Tenemos registrados unos 2.000 hechos de abusos y violaciones en todo el país cada mes. Por un lado, con el uso del GHB o éxtasis líquido. Y el por otro, con la ya conocida burundanga. Ambas ponen a las personas en estado de somnolencia, en una oleada intensiva de felicidad y el apego a quien está cerca. Queda sometida", dijo Claudio Izaguirre, titular de Asociación AntiAntidrogas de la República Argentina.

En sentido, dijo que "el peligro no es sólo el abuso, sino el riesgo de sufrir un estado de coma y un paro, es decir la muerte por la sobredosis. Los agresores saben cuánta dosis hay que darles a las víctimas, lo estudian, pero cualquier problema puede derivar en una situación fatal".

"No son sustancias de consumo adictivo, sino para manipular. La metadona está volviendo, conocida como burundanga, también es altamente peligrosa. Se mezclan con gaseosas, tragos. En 20 minutos la persona deja de percibir la realidad, es como que le apagan el televisor, como dicen los chicos ahora. La persona no se duerme, al contrario está en una situación de enorme manipulación. Permanece horas sin saber qué pasó, sin poder explicar cómo fue abusada. No hay muchas denuncias porque no tienen idea qué pudo pasar, cómo ocurrió", agregó Izaguirre.

drogasdelsexo.jpg Las "drogas del sexo" suelen ser mezcladas con alcohol.

Cuáles son los efectos de la burundanga y el éxtasis líquido

En ese marco, el especialista contó que "lamentablemente tenemos casos de chicas que fallecieron en los boliches o lugares de fiestas por la sobredosis sufridas tras las dosis de estas drogas".

Cabe destacar que el GHB o la burundanga, una vez ingresados en el cuerpo, son poderosos euforizantes. Reducen las inhibiciones. "Una persona que consume inadvertidamente esta sustancia, una de las primeras cosas que va a sentir es la depresión respiratoria y, en algún momento, un sentimiento de felicidad, además de somnolencia. Cuando llega la etapa de la confusión, quien le proporcionó el líquido va a aprovechar la situación para llevarse a su víctima del sitio y someterla en algún lugar. La víctima, en reglas generales, al no tener conciencia, no sabe quién es, ni dónde está ni hacia dónde va. Finalmente, son abandonadas en la vía pública y nunca saben lo que les pasó", lamentó.

Además, el titular de la AARA explicó que, cuando esta droga es mezclada con alcohol, la víctima "pierde la conciencia de forma instantánea".

"Algo a tener en cuenta es que el GHB se va rápido del sistema sanguíneo, por lo que, 24 horas después, es difícil saber qué droga tenía la víctima en su organismo. Son casos, para las fuerzas de seguridad, bastante extraños, porque la persona no sabe qué pasó ni cómo, dificultando su denuncia", puntualizó.

Finalmente, al ser consultado sobre el origen de esta sustancia ilícita, Izaguirre dejó en claro que su producción nace en laboratorios clandestinos improvisados de diferentes puntos del país. "Lo único que se necesita es una cocina chiquita o un baño, donde el ingeniero químico pueda desarrollar la sustancia para su comercialización", resumió.