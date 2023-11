Aeroparque: demoras, cancelaciones y desvíos de vuelos por la tormenta

Once vuelos fueron desviados a Ezeiza, 22 se encontraban demorados y 10 fueron directamente cancelados, hasta las 17 de este viernes, y de acuerdo con las previsiones meteorológicas, la situación puede aún complicarse más en las próximas horas, indicaron fuentes aeroportuarias.

De acuerdo con las normas de seguridad implementadas desde hace varios años en los aeropuertos argentinos, cuando hay actividad eléctrica sobre la zona de la estación aérea se suspende toda actividad de rampa, por lo que no hay atención de aeronaves, ni retiro o carga de equipajes, por lo que los vuelos no pueden despegar, mientras que los que llegan deben permanecer en pista con sus pasajeros a bordo hasta que cese el alerta.

Las complicaciones comenzaron a partir de las 14.30 y se extendieron hasta pasadas las 16.30, ya que, si bien por momentos la actividad eléctrica cesaba, posteriormente se reiteraba con intermitencias, lo que no hacía posible la normalización de los servicios.

El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán hasta la madrugada del sábado, con previsiones de fuertes tormentas para la noche y la madrugada, lo que implica que los vuelos seguirán registrando demoras y eventuales cancelaciones, por lo que las compañías aéreas solicitan a sus pasajeros que consulten las páginas web de las empresas para saber la situación de su vuelo.

image.png Cancelaciones en Aeroparque.

El Gobierno porteño emitió una serie de recomendaciones ante las fuertes lluvias

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomendó no circular por calles anegadas, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con agua, asegurar todos los elementos que se encuentren en balcones y terrazas y extremar las medidas de seguridad al conducir ante la vigencia del alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por probabilidad tormentas.

"En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella; no colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua", son algunas de las recomendaciones del Gobierno porteño.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgcba%2Fstatus%2F1723039134476869790&partner=&hide_thread=false Ante las intensas lluvias y los vientos fuertes, te recomendamos pic.twitter.com/hI8M2ryBDV — Buenos Aires Ciudad (@gcba) November 10, 2023

Asimismo, ante la advertencia de nivel amarillo que desde la madrugada se encuentra vigente por tormentas, el ejecutivo local pidió a los vecinos "tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros, asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc; depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros".

También recordó no tirar basura en la vía pública y recordó que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21 de domingo a viernes.

En tanto, "a los automovilistas" recomendó "usar siempre cinturón de seguridad; extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales y circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas".

"En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias", puntualizó el comunicado.

Ante una emergencia médica, la línea gratuita del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) es 107 y el de Emergencias en la vía pública es 103.