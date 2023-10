Aeroparque: se normalizan los vuelos tras la amenaza de bomba

Como consecuencia de la interrupción del funcionamiento en la terminal aérea, durante la jornada podrín continuar algunas demoras en los despegues.

El hall del preembarque del Aeroparque fue evacuado tras recibirse una amenaza de bomba, por lo que se decidió la suspensión de las salidas y llegadas, hasta tanto se verificase la veracidad de la advertencia.

La amenaza se recibió a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a vuelos y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en el aire.

Ante esta situación, intervino de inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la Brigada de Explosivos montó un operativo que consistió en el desembarque de los pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves dispuestas a despegar y a la evacuación de los pasajeros que estaban en la zona de pre-embarque.

Todas las partidas quedaron momentáneamente suspendidas y los aviones que se encontraban próximos a aterrizar fueron derivados al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Tras poco más de una hora de una revisión exhaustiva en el edificio, que dio resultado negativo y del control de las aeronaves en vuelo, se determinó que la amenaza era falsa y se decidió retomar la actividad normal de las operaciones.

Detuvieron al autor de las amenazas a las embajadas de EEUU e Israel

El autor de las amenazas de bomba a las embajadas de los Estados Unidos e Israel del miércoles fue detenido en la localidad de Don Torcuato, en Tigre, por la División Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la orden brindada por la Justicia.

El detenido es un hombre que realizó varias amenazas de bomba no sólo a esas entidades diplomáticas sino también a otras instituciones, y fue identificado a partir del análisis de dispositivos y de la ubicación IP desde donde partían los mails con las intimidaciones.

El departamento de Investigación Antiterrorista de Policía Federal llevó a cabo el allanamiento en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre donde se detuvo a un hombre mayor de edad, cuya identidad no trascendió.