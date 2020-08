Ahora dicen que el vino reduce los problemas del coronavirus

Científicos de la Universidad Laval, en Canadá, aseguran que el resvaratrol, un antioxidante presente en el vino, el maní, los pistachos y las bayas de piel oscura, aumenta la concentración de la proteína ACE2, que puede encontrarse en los tejidos de los pulmones y el sistema digestivo.

ADEMÁS:

Rusia ya registró una vacuna contra el COVID-19

De esta manera, el consumo de sustancias que tengan el antioxidante anteriormente nombrado puede traer aparejada una reducción de la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria aguda que a veces acompaña a los enfermos por coronavirus.

No obstante, las conclusiones alcanzadas no llegan a determinar la eficacia de la ingesta de vino para este propósito. Según el profesor Filip Kopylov, del Departamento de Cardiología, Diagnóstico Funcional y de Ultrasonido de la Universidad Séchenov, aunque las pruebas en animales demostraron que la sustancia puede aumentar la cantidad de ACE2, esto "no significa que el efecto en los humanos sea el mismo".

La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que habrá que aguardar para conocer resultados definitivos.

Dicen que, en la provincia de Córdoba, universitarios de Talleres, o de Belgrano, están estudiando las propiedades curativas del fernet...