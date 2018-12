Al ir a la vía judicial, mujeres sólo encuentran obstáculos

Sin embargo, Stola consideró que la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés y la posterior campaña del colectivo Actrices Argentinas “puede ser un antes y un después” en este tema, tal como pasó con el femicidio de Alicia Muñiz y la violencia de género o el del cura Julio César Grassi con el abuso sexual”.

“Recibí varios llamados de mujeres que han vivido estas situaciones y se encuentran con el tema de denunciar. Hacerlo judicialmente implica contratar un abogado que pueda garantizarles sus derechos y los penalistas no son baratos. Por otro lado, las fiscalías no tienen una estructura armada para una respuesta rápida. En algunas te pueden atender bien y en otras, no”, sentenció el especialista sobre el sinuoso camino de las víctimas.

Y fustigó a los funcionarios judiciales: “No hay un cambio en ese sentido. Hay un porcentaje en los juzgados que son personas sensibles y que se forman, estudian y han cambiado. Pero gran parte de los integrantes del Poder Judicial tienen una ignorancia deliberada. No quieren saber, no quieren conocer, porque basta con buscar en Google. Se mueven por sus preceptos religiosos y prejuicios machistas”.

Es por esto que el referente feminista valoró la denuncia de Fardín a Darthés. “Lo que produjeron las actrices fortaleció a tantas mujeres y varones que va a tener un fuerte impacto político, pero también cultural y social. Cada vez va a ser más fuerte la ofensiva de las mujeres”, aventuró.

No obstante, indicó que “hoy no les queda otra a las mujeres que hacer marchas e ir por el camino del escrache”, pero de todos modos advirtió: “Cuando el Estado genere las vías rápidas para dar respuesta a las mujeres, ellas no van a necesitar hacer esto”.

Stola advirtió que “los abogados machistas les hacen juicio a las denunciantes, que por el miedo se terminan bajando. Eso se da por la falta de protección hacia las mujeres desde la Justicia”.

En ese marco, concluyó: “Existe una justicia machista, patriarcal y organizada en función de los intereses masculinos. No es cierto que todos somos iguales ante la ley, algunos somos más iguales que otros. En esos otros están mujeres, niños y niñas, que sufren violencia, abusos y violaciones. Si encima son pobres, son menos iguales ante la ley”.

