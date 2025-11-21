Alarma: el Ozempic puede provocar pérdida de visión

Este mecanismo de compensación funciona cuando un tratamiento genera un daño comprobable. En este caso, los reportes están vinculados a la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), una afección que compromete la parte anterior del nervio óptico y puede generar pérdida parcial de visión o alteraciones en el campo visual.

Los efectos adversos del Ozempic

La NAION se considera un efecto secundario poco frecuente de medicamentos basados en semaglutida, como Ozempic, Wegovy o Rybelsus. La afección puede presentarse de manera súbita y afecta la irrigación del nervio óptico, lo que genera daños que pueden ser irreversibles si no se detectan a tiempo.

Para los afectados, la indemnización podría ampliarse si se determina que la pérdida de visión impactó en su desempeño laboral. En esos casos se evalúan ingresos previos, límites funcionales y la proyección económica individual.

robbie_williams_crop1763658202522.png_1756841869 Robbie Williams habló sobre los cambios que atravesó durante tratamientos vinculados al control del peso.

El caso de Robbie Williams

El cantante británico, Robbie Williams, también apareció en medios británicos al advertir que comenzó a experimentar episodios de visión borrosa mientras usaba inyecciones para bajar de peso basadas en semaglutida, como las versiones inyectables conocidas comercialmente. Contó que en algunos recitales le cuesta distinguir a personas del público y que, en un partido de fútbol, llegó a ver a los jugadores como “manchas en un campo verde”.

Sus declaraciones coincidieron con estudios que analizan si existe un riesgo aumentado de desarrollar una afección ocular poco frecuente entre quienes utilizan estos tratamientos, aunque los trabajos no comprobaron una relación directa.

Williams había comentado en 2023 que su descenso de peso se daba en parte por estas inyecciones y recomendó a sus seguidores informarse antes de iniciar cualquier medicación.

Las autoridades sanitarias danesas revisan cada caso para establecer patrones, frecuencia y posibles factores de riesgo que puedan explicar por qué ciertos pacientes desarrollan la afección.