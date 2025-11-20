Temporal en el AMBA, destrozos en Córdoba y festejo bajo la lluvia en Rosario

Este jueves, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Luis.

Mientras que en las redes sociales, los usuarios compartieron algunos impactantes videos que muestran el diluvio, la actividad eléctrica e incluso de algunas zonas anegadas.

Las lluvias se desataron en el AMBA comenzaron por la tarde y se prevé que se intensifiquen hacia la noche, con probabilidades de tormentas fuertes de entre 70 y 100%. Además, se esperan ráfagas del sureste de hasta 69 km/h.

Como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, un poste de luz se cayó y quedó tirado en medio de la calle en Morón. El incidente afectó a una casa y cortó el tránsito en la intersección de las calles Arena y Virgilio, según informó Inforbano.

Embed Consecuencias de la tormenta de hoy



Morón: Se cayó un poste de cemento de alta tensión, los cables quedaron sobre una calle y reja de una casa



Arena y Virgilio



No hubo heridos pic.twitter.com/jifWbBhBBt — INFORBANO (@Inforbanodiario) November 20, 2025

Cómo seguirá el tiempo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la intensidad de las lluvias disminuirá hacia la madrugada del viernes y por la mañana se registrarán solo lloviznas, mientras que las probabilidades de precipitaciones durante la tarde serán prácticamente nulas.

Las lluvias se extenderían hasta la mañana de este viernes y las temperaturas rondarían entre los 15 y los 23 grados, por lo que el tiempo mejoraría hacia la tarde.

Para el sábado, el cielo estará parcialmente nublado (14°C y 23°C), mientras que el domingo se mantendrán las mismas condiciones con una mínima de 16 y una máxima de 25 grados.

image

Los destrozos en Córdoba

En la provincia de Córdoba, también se registró un fuerte temporal que vino acompañado de lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento que dificultaron la visibilidad. Luego del de la tormenta, se cayó el techo de un polideportivo en la localidad de Los Álamos.

Embed Tranqui el granizo en Villa María pic.twitter.com/DdqjXM1Rs0 — Jesica Cerrezuela (@jesicerrezuela) November 20, 2025

Mientras que se registró la caída de granizo en la localidad de Villa María. Según informaron medios locales, la tormenta “llegó de golpe” y se produjo luego de una jornada de extremo calor.

En Rosario se festejó bajo la lluvia

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la tabla anual. La decisión fue tomada este jueves, por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

Mientras que los hinchas del "Canalla" celebraron este inesperado título debajo de una copiosa lluvia que azotó la ciudad con un gran colorido.