Alertan por la prisión domiciliaria a femicidas

Luego de que dos presos contrajeran coronavirus en el penal de Villa Devoto y que el presidente Alberto Fernández respaldara las excarcelaciones de detenidos por el riesgo de nuevas infecciones, la polémica no tardó en llegar.

Para Manuel Iglesias, hermano de Laura Iglesias, una trabajadora social asesinada en mayo del 2013 en Miramar, y uno de los miembros fundadores de la citada organización, "una pandemia o cualquier tipo de enfermedad nos puede tocar a cualquiera, pero ellos si han asesinado, no eran un virus sino una persona que decidió que quería matar a otra y la mató", por lo que "son casos totalmente distintos, no es comparable para nada".

"No se les debe otorgar estas prisiones domiciliarias porque, en definitiva, son como una libertad. No estarían presos, estarían conviviendo al lado de uno, algo que es inaceptable", lamentó.

Y, de esta forma, sentenció: "No dudo de que algunos van a romper la cuarentena. Esto ha pasado muchas veces, ya que se les han dado a muchos una restricción para acercarse y se acercan igual. No les importa nada, no les importa la vida. ¿Qué les va a importar romper una orden si no les importa la vida de los demás?".

ADEMÁS:

Buscan impulsar a PyMEs, comercios y agroindustrias

Otro ataque de una patota, otro homicidio demencial

"Nadie va a poner un vigilador o agente en cada uno de los casos para ver y comprobar que no trasgredan la prisión domiciliaria que le han concedido", señaló Iglesias, quien añadió: "Esto nos da mucha angustia y, para las familias que tienen chicos, todavía es mucho mayor por el riesgo y temor que tienen de la seguridad de los propios chicos".

Bajo esta línea, el integrante de Familiares Atravesados por el Femicidio explicó que "es muy triste ver que, después de tanto esfuerzo, en los casos que se logró alguna condena, estos tipos puedan llegar a volver a sus casas", en tanto que aclaró que es "como una bofetada, ya que estamos todos muy dolidos y preocupados y no entendemos cómo se pueden dar estas cosas".

Por este motivo, solicitó: "Les pedimos a los jueces que no cometan errores, que no liberen a femicidas y asesinos; que se hagan responsables antes porque el después es muy tarde".

E insistió: "¿Cómo no van a estar las familias preocupadas y angustiadas? Claro que lo están y con motivo. Corren riesgo porque ya hubo casos en los que amenazaron y concretaron esas amenazas".

Asimismo, Iglesias manifestó que "no se le va a otorgar la libertad al que no reclamó y se quedó tranquilo en su celda, sino que se le va a dar a esos que son los ‘quilomberos’, esos que van a hacer ‘quilombo’ si no los liberan y son los más violentos".

"Estamos jugando con fuego, esa es la situación. Estamos corriendo un gran riesgo, sin ninguna duda", finalizó Iglesias.