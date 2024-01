Alquileres: afirman que la oferta de inmuebles creció casi un 10%

Desde el portal especializado Zonaprop señalaron que el aumento del 9% en la oferta de inmuebles rompe la tendencia decreciente que venía caracterizando al mercado de alquileres, pero dista de ser un número que cubra la enorme demanda insatisfecha que existe en la actualidad.

Marta Liotto, ex presidenta del colegio de Corredores Inmobiliarios de la Capital, señaló a Popular que, “más allá de que la definitiva derogación de la Ley de Alquileres depende del destino del DNU 70/2023, el mercado ya ha comenzado a moverse en base a la libertad contractual que éste determina”.

“En ese sentido -agregó-, la realidad es que la incertidumbre es menor que la que había cuando regía la Ley”.

Alquileres: cómo son los nuevos contratos

Los nuevos contratos que se firman sin la vigencia de la controvertida ley lo hacen sin que existan condicionamientos en cuanto a plazo de duración, sistema de reajuste e incluso tipo de moneda de pago. “Cada contrato es una realidad propia, y se negocia según los intereses y necesidades de cada inquilino y propietario”, explicó Liotto.

Según los profesionales consultados, la mayor parte del mercado prevé que los contratos se acuerden por 24 meses (como indica el Código Civil y Comercial), y que los ajustes se hagan de forma trimestral siguiendo la evolución del IPC. “Es importante destacar que sólo una porción minoritaria supone que los contratos se harán en dólares y, en aquellos casos en que así sea, no habría una actualización trimestral del monto pactado”, agregó la ex titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Capital.

La profesional indicó que, si bien ha pasado muy poco tiempo desde que el nuevo ordenamiento legal entró en vigor, “ya hemos comenzado a notar interés de los propietarios en devolver sus inmuebles a la oferta”. Y agregó: "Hay muchas consultas en ese sentido, y ha habido un aumento del stock. De seguir así, esto contribuirá a bajar los valores iniciales, respecto de lo que se ofertaba antes del cambio de régimen”, pronosticó.

Alquileres, cada vez más por las nubes. La anulación de la Ley de Alquileres parece haber dado un impulso al mercado.

En coincidencia , Hernan Iradi, presidente de la fundación Vocación Inmobiliaria, explicó: “Todo el mercado inmobiliario tomó con satisfacción el fin de la asfixiante Ley de Alquileres, y cuando digo mercado me refiero a la gente: a ese propietario que se ahuyentó tras la sanción de la Ley y vació de ofertas el mercado, perjudicando a los inquilinos que se quedaron sin opciones”.

Lo que reportan los operadores es que los propietarios están volviendo paulatinamente pero de manera sostenida, y que en consecuencia los inquilinos empiezan a tener más opciones. “Esto para el inquilino significa retomar el poder de negociar, frente a la escasez brutal que se vivía que era un “tómalo o déjalo. Ahora puede decir no”.

De todas maneras, todavía prevalece la cautela y la incertidumbre que hace que el proceso sea lento. En este sentido, según Iradi “hay mucha confusión sobre el DNU en la gente y hay propietarios que prefieren esperar a que todo se vaya confirmando”.

“De confirmarlo el Congreso, entiendo que en marzo tendremos gran parte del mercado recuperado y los inquilinos pudiendo negociar todo: precio, plazo, condiciones porque repito, tendrán mucha oferta para elegir”, auguró Iradi.

Por su parte, el broker inmobiliario Oscar Puebla, dio algunos ejemplos concretos del cambio de humor operado en el mercado de alquileres. “Hoy por hoy podemos decir que a diez días de la derogación de la ley, en nuestra oficina entraron tres inmuebles en alquiler, poco pero significativo”, señaló.

¿Qué valores se manejan en esta nueva etapa? Por ejemplo, un monoambiente a la calle con balcón, totalmente amueblado en Parque Patricios cotiza en $250.000 mensuales; un dos ambientes en Monserrat en $380.000; un dos ambientes en Palermo en $400.000.

“Nosotros proponemos un valor ajustable con un 35% trimestral en un contrato de dos años, con cláusula de repactación anual; o sea que al cumplirse 11 meses ambas partes de común acuerdo pueden fijar un valor más acorde al mercado de ese momento, que puede ser más caro o más barato”, precisó Puebla.

El especialista destacó, por último, que “un tema no menor es que la gente no paga cualquier cosa. Hoy el interesado pelea el precio y las condiciones porque sabe qué puede pagar, y qué es lo que no puede pagar. Con esto digo que es posible que si estos inmuebles pasado un mes no se alquilen, el precio sin duda bajará".