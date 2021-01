Alquileres: analizan extender el congelamiento de precios

Esta norma, como parte de una paquete de medidas que resguarden a la población en torno a la pandemia de coronavirus y sus efectos, recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, vence el 31 de enero, y establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

Ante ello, los dueños y las inmobiliarias están imposibilitados de aplicar intereses u otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

Al respecto, Claudio Vodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria, dio por sentada la extensión del plazo, a pesar de la oposición de este sector y dijo: "Lamentablemente esta medida se va a extender, en principio hablan de 30 días".

"Esto está perjudicando al que pretende beneficiar o ayudar; hay que entender que históricamente en Argentina, cuando se ha tocado el mercado inmobiliario en cuanto a la regulación de alquileres, el mercado se retrae. Hay alrededor de 70 mil locaciones mensuales que hace 10 meses que se están prorrogando. Esto significa que va a haber un momento en el cual los inquilinos van a tener que pagar la diferencia de los valores que no están pagando en este momento, más seguramente tener que mudarse si no llegan a un acuerdo con el propietario", añadió.

A pesar de esto, Vodanovich aseguró que "no hay una cantidad de gente que esté demorando el pago de los alquileres o atrasándose, no llega al 8%, no hay semejante informe de morosidad por parte de las inmobiliarias".

Desde el Consejo Profesional Inmobiliario informaron que el 90% de los inquilinos que residen en la Ciudad abonaron el alquiler en diciembre, y que hubo un 3% de contratos rescindidos.

Más allá de la información vertida desde el Consejo, la Federación de Inquilinos Nacional difundió una encuesta realizada en el último mes de 2020, que marca que el 40% de los inquilinos registran deudas. En esta misma línea, un relevamiento del portal Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo.

En este contexto, desde la Federación de Inquilinos Nacional observaron que "el Gobierno evalúa extender el decreto sólo un mes más", mientras que para los inquilinos sostienen que el plazo debe ser mayor y evalúan convocar a una movilización a Plaza de Mayo para hacer oír su posición.

Al respecto, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación, precisó que "si se extiende el decreto solo por un mes, en realidad no es más que es darle un aviso a cientos de familias endeudadas de que tienen que ir armando los bolsos. Es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo; hay que extender mucho más la suspensión de desalojos y aumentos de precios".

Muñoz consideró que "mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas de corto plazo".

En tanto, los créditos hipotecarios UVA, cuyas cuotas se encuentran congeladas también por decreto hasta el 31 de enero, tendrían un incremento que rondaría el 50% a partir de febrero. En este sentido, desde Hipotecados UVA señalaron que "la usura UVA es insostenible en el tiempo, necesitamos ser escuchados; estos créditos UVA fueron uno de los grandes fracasos de la gestión anterior, por eso pedimos que se revea la situación".