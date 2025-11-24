Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero fueron más austeros en sus gastos

Entre los factores que impulsaron el movimiento de los viajeros se destacó el buen clima, combinado con una agenda “muy activa” en los principales destinos del país. A esto se le sumó el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje. Y La estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% superior a 2024. Este incremento se explicó porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

De los 1,640.000 millones de turistas que se movilizaron, se registraron gastos de $91.317 por viajero. Comparado con el mismo fin de semana de 2024, bajó 3,7% en términos reales, reflejando un “comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte”, de acuerdo con CAME.

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones, lo que implicó un aumento del 34% real frente a los $196.233 millones gastados en 2024.

Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos fueron los distritos con mayor movimiento durante el “finde XL”. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos de la Provincia. En la región patagónica sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

“El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de PyMEs vinculadas con la actividad turística”, destacó la entidad de la mediana empresa.

soberaniaturismo2 Las Cataratas del Iguazú, otro de los lugares elegidos por los turistas para visitar durante el fin de semana largo.

Fin de semana largo: qué dijo Daniel Scioli

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, arrojó cifras donde ciertos balnearios tuvieron una ocupación “a pleno”: Pinamar (94%) y Cariló (98%). "Hay que resaltar el trabajo del sector privado, la actitud de no abusar y de poner precios razonables. Argentina tiene para todos los gustos y para todos los presupuestos", dijo el funcionario.

“Se viene más competitividad en el sector turístico con la reducción y simplificación de impuestos y con la modernización laboral. Darle al sector privado las herramientas que necesita es la voluntad del presidente Milei”, agregó Scioli.

Asimismo, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, se sumó también al aumento del movimiento turístico por el fin de semana largo y señaló que “todos principales destinos turísticos” lograron niveles de ocupación “de entre el 80% y 100%”.