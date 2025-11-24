La policía tiktoker suspendida por sus videos hot rompió el silencio: qué dijo

En su descargo, la joven aseguró que su acción fue motivada por la necesidad económica: “Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Nicole explicó en una entrevista televisiva que el incidente se desató mientras cursaba una licencia médica que, según ella, redujo su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.

Su licencia, además, es por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado debido a un episodio de violencia de género sufrido en junio por su expareja, el cual le dejó secuelas médicas, incluyendo episodios de epilepsia. “Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió la oficial.

Luego de la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. "Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan", afirmó, aunque admitió a Telefe Noticias que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza.

La oficial ya tomó una decisión: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe”.

Investigan una red de trata

Mientras tanto, el escándalo escaló a la Justicia Federal, donde un abogado pidió investigar el episodio como trata de personas con fines de explotación sexual, debido a que la policía sería la figura central de una red de cuentas que monetizan contenido junto a otras mujeres.

Nicole se defendió de estas acusaciones, al sostener que trabaja "de manera particular" y no hay "un proxeneta, no hay una red de trata detrás".

En este contexto, el abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia penal para que se investigue si detrás del caso existen delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo. Así, la agente, identificada como “Oficial Nicole V.”, también enfrenta un sumario interno por una conducta considerada “indecorosa” y perjudicial para la imagen institucional.

A partir de su presentación judicial, Tripolone señaló que detectó “un conjunto de perfiles activos en Instagram, TikTok, Telegram y X” que publican y viralizan contenido sexualizado, en algunos casos con fines comerciales. De acuedo a lo que afirmó, parte de ese material habría sido producido por varias mujeres jóvenes, incluida la oficial suspendida.