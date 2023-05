Amenaza de bomba en un avión: qué le dijo la azafata acusada al juez

Carbone, de 47 años y con 25 años dentro de la empresa estatal, permanecerá detenida y se espera que el jueza Villena continúe con las indagatorias.

El hecho original se registró hace exactamente una semana, cuando una persona le envió un mensaje de audio al personal de la compañía asegurando que había colocado explosivos en la aeronave que se encontraba todavía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, se escucha decir a una joven con la voz distorsionada en un audio que trascendió recientemente.

Ante esta situación, el vuelo AR1304, que tenía que partir hacia Miami a las 07.35, tuvo que ser evacuado y el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inspeccionó la nave durante varias horas, pero no encontró ningún artefacto sospechoso.

Carbone está acusada de ser quien envió desde el celular de su hija los mensajes de voz amenazando sobre la presencia de una bomba en el vuelo, lo que provocó pérdidas millonarias.

Aeroparque-amenaza.mp4 Los pasajeros del vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami debieron desembarcar ante la amenaza de bomba.

Las pruebas por las que se la imputan son muchas y estarían relacionadas a un posible despecho por su separación con un tripulante que iba en aquel avión.

Para los investigadores la historia es simple y no está relacionada a la política como menciona, si no que quiso confundir. En ese avión estaba trabajando un auxiliar de cabina con quién Carbone había estado de novia hacía dos meses atrás. Ese vuelo no solo era por trabajo, si no que el hombre se embarcaría con su nuevo amor.

Luego de que se haya confirmado de que adentro del avión no había explosivos, el juez Villena y el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar en la investigación junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Amenaza-bomba.jpg El hecho tuvo lugar en Ezeiza y el costo del operativo de seguridad fue millonario.

Tras varios análisis del audio enviado a compañeros a través de la web The Voice Changer se pudo descifrar que la voz distorsionada pertenecía a Carbone, comisario de abordo.

Es mensaje de voz fue enviado de un celular prepago perteneciente a la hija mayor de edad de la azafata. A pesar de que todas las pericias daban por concretado de quién había hecho la amenaza, en un allanamiento se obtuvo más información.

En el domicilio de Daniela se incautaron un Iphone 13 Pro y otro 12 Pro que habían sido utilizados con la línea identificada desde donde salieron las amenazas.