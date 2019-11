Tagliapietra, que es abogado y encabeza la querella, se refirió a lo que calificó como "las mentiras de la jueza Yáñez", en respuesta a un escrito que la magistrada hizo publico el viernes último, al cumplirse el segundo aniversario del último contacto del buque, donde hablaba de su "férreo compromiso profesional y personal de arribar a la verdad".

"La mera acumulación de papeles no hace a una causa si ésta no está debidamente canalizada, ordenada y clarificada", señaló el comunicado difundido por el hombre, en referencia a las 4.600 fojas acumuladas en 24 cuerpos y las "100.000 fojas de documentación reservadas" que tiene el expediente hasta el momento, según detalló Yáñez.

Para los familiares de víctimas del ARA San Juan, "si el anhelo de la jueza es llegar a la verdad para hacer justicia por los 44, no parece".

Al referirse al expediente, en el que fueron imputados siete ex altos mandos de la Armada Argentina, que ya han sido citados a indagatoria, añadieron: "Aún no sabemos qué delito o delitos se les imputa a los indagados. Sí sabemos que a más de 10 días hábiles de sus declaraciones no se resolvió sus procesamientos y, por supuesto, mucho menos sus detenciones".

Por otra parte, subrayaron que "se dedicó tiempo en vano" a desencriptar mensajes navales que la jueza calificó como "de interés", porque señaló que "las comunicaciones a las que se referiere estaban desencriptadas".

A su vez, los familiares restaron importancia a una visita que la magistrada realizó en el astillero Tandanor al submarino Santa Cruz, gemelo al ARA San Juan. "Fue eso, una visita, ya que no se nombraron peritos ni se aceptaron los propuestos por esta parte. Fue otra pérdida de tiempo", apuntaron.

En la misma línea, la misiva de Tagliapietra cuestionó que "el equipo interdisciplinario" en el que se apoyó la jueza para la inspección ocular "constó enteramente de personal de la armada Argentina y Tandanor, este último participe de las reparaciones de media vida, lo que implicaría una falta de imparcialidad absoluta".

Apuntó también hacia "el análisis realizado de los discos rígidos aportados por Ocean Infinity", la empresa que localizó los restos del submarino. "En palabras de personal jerárquico del propio juzgado, fue innecesario, ya que las imágenes batimétricas son de mejor calidad que las aportadas por Ocean Infinity ya desencriptadas", indicó, por lo que la calificó como una "gran pérdida de tiempo y de recursos".

