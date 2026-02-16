Así se vivió el eclipse solar "Anillo de Fuego" visible parcialmente en Tierra del Fuego

Durante el punto máximo del evento, la Luna cubrió cerca del 96% del disco solar, dejando visible un aro luminoso perfectamente definido alrededor de su silueta oscura. Esa corona brillante, que da origen al apodo “anillo de fuego”, se produjo porque nuestro satélite natural se encontraba en un punto de su órbita más alejado de la Tierra, lo que impidió que tapara completamente al Sol.

Embed

Donde se pudo ver el eclipse solar

La franja principal de anularidad atravesó zonas remotas de la Antártida y el océano Antártico, lo que representó un desafío logístico para observadores y científicos.

En otras regiones del hemisferio sur, el fenómeno se percibió como eclipse parcial, con distintos niveles de cobertura:

- Extremo sur de Sudamérica, incluida la Patagonia.

- Sur de África.

- Sectores de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

- Gran parte del territorio antártico.

En la Argentina, solo el extremo sur pudo advertir un leve oscurecimiento, sin alcanzar la espectacularidad del anillo completo visible en la zona central del recorrido.

Qué es un eclipse solar anular

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, alineándose en fase de Luna nueva y proyectando su sombra sobre nuestro planeta.

Existen tres tipos principales:

Total: el Sol queda completamente cubierto.

Parcial: solo una fracción del disco solar es ocultada.

Anular: la Luna no cubre totalmente el Sol y deja visible un anillo brillante alrededor.

En el caso del eclipse anular, el efecto visual se debe a que la órbita lunar es elíptica. Cuando el satélite está más distante, su tamaño aparente es menor que el del Sol, generando el característico aro luminoso.

A diferencia de un eclipse total, la luz diurna nunca desaparece por completo durante un anular. Por eso, los especialistas reiteraron la importancia de utilizar gafas certificadas para eclipses o filtros solares homologados para evitar daños oculares permanentes.

Captura de pantalla 2026-02-17 121658 El fenómeno fue visible de manera parcial en el extremo sur de Sudamérica y el sur de África, con distintos niveles de cobertura solar según la ubicación geográfica.

Después de este fenómeno, el próximo 3 de marzo habrá un eclipse total de Luna, que será visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Y el 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol, que podrá observarse de manera parcial en el norte de Estados Unidos, oeste de África y Europa. La fase total ocurrirá en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

Finalmente, el 28 de agosto tendrá lugar un eclipse parcial de Luna. Será visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.