Los musulmanes celebran el mes sagrado de Ramadán

El Ramadán -cuarto pilar del Islam- es más que un período de ayuno. Durante este mes, los musulmanes se abstienen de comer, beber y realizar otras actividades entre el amanecer y el atardecer. Esta disciplina tiene como objetivo purificar el cuerpo y la mente, al tiempo de fortalecer la fe y la solidaridad con los más desfavorecidos.

Las noches de ruptura del ayuno, o Iftar, también son momentos importantes. Familias y amigos se reúnen para compartir comidas, a menudo compuestas por platos tradicionales. Muchas mezquitas también organizan cenas colectivas, fortaleciendo los lazos sociales y el apoyo comunitario.

Otra etapa importante del Ramadán es la noche del destino (Laylat al-Qadr), prevista para el miércoles 18 de marzo. Considerada la noche en la que el libro el Corán fue revelado al profeta Mahoma, está dedicada a intensas oraciones y meditación espiritual.

Fin del Ramadán y celebración del Eid el-Fitr

El Ramadán termina con la aparición de una nueva Luna creciente, que marca el inicio del Eid ul-Fitr , la festividad de romper el ayuno. En 2026, esta celebración cae el jueves 19 de marzo.

Se trata de un momento de alegría y reunión. Marca el final de un mes de ayuno e invita a la reflexión, el perdón y la gratitud.

Las familias celebran este día con comidas festivas, intercambios de regalos y visitas a sus seres queridos. Una tradición importante es el pago del Zakat-al-Fitr, una limosna obligatoria destinada a los más pobres, que permite a todos participar dignamente en las festividades.