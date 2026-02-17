Los musulmanes celebran el mes sagrado de Ramadán

Desde este martes 17 de febrero por la noche hasta el jueves 19 de marzo se extenderá Ramadán, el mes sagrado de la comunidad islámica.
Desde este martes 17 de febrero por la noche, con el comienzo de la Luna creciente- hasta el jueves 19 de marzo, cientos de millones de musulmanes de todo el mundo conmemoran el Ramadán, un mes sagrado que recuerda cuando el Arcángel Gabriel reveló el Corán al Profeta Mahoma. La celebración finaliza con la festividad del Eid el-Fitr, que marca el final del ayuno que rige durante 30 días.
El Ramadán -cuarto pilar del Islam- es más que un período de ayuno. Durante este mes, los musulmanes se abstienen de comer, beber y realizar otras actividades entre el amanecer y el atardecer. Esta disciplina tiene como objetivo purificar el cuerpo y la mente, al tiempo de fortalecer la fe y la solidaridad con los más desfavorecidos.
Las noches de ruptura del ayuno, o Iftar, también son momentos importantes. Familias y amigos se reúnen para compartir comidas, a menudo compuestas por platos tradicionales. Muchas mezquitas también organizan cenas colectivas, fortaleciendo los lazos sociales y el apoyo comunitario.
Otra etapa importante del Ramadán es la noche del destino (Laylat al-Qadr), prevista para el miércoles 18 de marzo. Considerada la noche en la que el libro el Corán fue revelado al profeta Mahoma, está dedicada a intensas oraciones y meditación espiritual.
El Ramadán termina con la aparición de una nueva Luna creciente, que marca el inicio del Eid ul-Fitr , la festividad de romper el ayuno. En 2026, esta celebración cae el jueves 19 de marzo.
Se trata de un momento de alegría y reunión. Marca el final de un mes de ayuno e invita a la reflexión, el perdón y la gratitud.
Las familias celebran este día con comidas festivas, intercambios de regalos y visitas a sus seres queridos. Una tradición importante es el pago del Zakat-al-Fitr, una limosna obligatoria destinada a los más pobres, que permite a todos participar dignamente en las festividades.
